Παγιδευμένα χαρτομάντιλα και power banks στη Χερσώνα: Καταγγελίες για νέες φονικές τακτικές της Ρωσίας κατά αμάχων

Κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου

Καταγγελίες και για παγιδευμένα power banks που πωλούνται σε στρατιώτες

Νέα τακτική με drones στους δρόμους της Χερσώνας

Παράλληλα κάλεσε τους γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά τους ώστε να μην αγγίζουν κανένα αντικείμενο που βρίσκουν στον δρόμο, ακόμη κι αν φαίνεται απολύτως ακίνδυνο.Η νέα αυτή πρακτική έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικούς αξιωματούχους.Ο πρόεδρος τηςχαρακτήρισε την τακτική αυτή ως «υπολογισμένη επίθεση κατά αμάχων». «Είναι αναπόφευκτο ότι περίεργα παιδιά θα σηκώσουν αυτά τα, φαινομενικά αθώα, κουτιά με χαρτομάντιλα. Αυτό θα οδηγήσει σε θανάτους και φρικτούς τραυματισμούς. Κάποτε αυτά θα πρέπει να προστεθούν στο κατηγορητήριο για εγκλήματα πολέμου», δήλωσε.Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της βουλευτού, προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας για τα εκρηκτικά όπλα, η οποία χαρακτήρισε τις καμουφλαρισμένες νάρκες «μια πραγματικά αποτρόπαιη εξέλιξη σε έναν ήδη βίαιο πόλεμο».Η Διεθνής Αμνηστία υπενθυμίζει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει τις επιθέσεις κατά αμάχων και επισημαίνει ότι, εφόσον αποδειχθεί πως τα συγκεκριμένα μέσα χρησιμοποιούνται με πρόθεση να προκαλέσουν θανάτους ή τραυματισμούς αμάχων, θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.Η Hope for Ukraine υποστηρίζει ακόμη ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία παγιδευμένα power banks πωλήθηκαν ακόμη και σε ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες.Όπως ανέφερε ο, πολλές μονάδες προμηθεύονται μόνες τους εξοπλισμό μέσω ιδιωτών πωλητών. «Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι πωλητές διαθέτουν power banks γεμάτα με εκρηκτικά. Είτε αγοράζουν ήδη παραποιημένο εξοπλισμό είτε συνεργάζονται με τους Ρώσους για να προκαλέσουν απώλειες», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ορισμένοι πωλητές που διέθεταν τέτοιες συσκευές.Η οργάνωση κάνει λόγο και για μια ακόμη νέα τακτική των ρωσικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επειδή τα προστατευτικά δίχτυα κατάπου έχουν τοποθετηθεί πάνω από τους δρόμους εμποδίζουν τις επιθέσεις από αέρος, ρωσικά drones προσγειώνονται δίπλα σε δρόμους ή πίσω από δέντρα, παραμένοντας σχεδόν αόρατα μέσα στο γρασίδι.Έτσι, όταν πλησιάζει κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή μοτοσικλέτα, οι χειριστές τα ενεργοποιούν εξ αποστάσεως, επιτρέποντάς τους να επιτεθούν από χαμηλό ύψος και κάτω από τα προστατευτικά δίχτυα.Ο συνιδρυτής τουσχολίασε ότι «η Ρωσία μετατρέπει δρόμους, νοσοκομεία και καθημερινά αντικείμενα σε πιθανές παγίδες θανάτου». «Δεν πρόκειται απλώς για στρατιωτική τακτική, αλλά για μια εκστρατεία τρόμου που έχει στόχο να κάνει τους Ουκρανούς αμάχους να φοβούνται κάθε τους βήμα», ανέφερε.