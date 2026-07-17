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Παγιδευμένα χαρτομάντιλα και power banks στη Χερσώνα: Καταγγελίες για νέες φονικές τακτικές της Ρωσίας κατά αμάχων
ΚΟΣΜΟΣ
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Παγιδευμένα χαρτομάντιλα και power banks στη Χερσώνα: Καταγγελίες για νέες φονικές τακτικές της Ρωσίας κατά αμάχων

Ουκρανικές αρχές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι εκρηκτικοί μηχανισμοί μεταμφιεσμένοι σε καθημερινά αντικείμενα ρίχνονται από drones - Προειδοποιήσεις για σοβαρό κίνδυνο για παιδιά και αμάχους

Παγιδευμένα χαρτομάντιλα και power banks στη Χερσώνα: Καταγγελίες για νέες φονικές τακτικές της Ρωσίας κατά αμάχων
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Μια νέα φονική τακτική στον πόλεμο της Ουκρανίας φέρεται να χρησιμοποιεί η Ρωσία, ρίχνοντας στους δρόμους της Χερσώνας παγιδευμένα κουτιά με χαρτομάντιλα και power banks, σύμφωνα με καταγγελίες ουκρανικών αρχών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε πεζοδρόμια και πάρκα της πόλης, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κατηγορούν τη Μόσχα ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους, καθώς όποιος σηκώσει ή επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα, κινδυνεύει να σκοτωθεί ή να υποστεί ακρωτηριασμούς.

Παγιδευμένα χαρτομάντιλα και power banks στη Χερσώνα: Καταγγελίες για νέες φονικές τακτικές της Ρωσίας κατά αμάχων


Εκρηκτικά κρυμμένα σε καθημερινά αντικείμενα

Ο διευθύνων σύμβουλος της ανθρωπιστικής οργάνωσης Hope for Ukraine, Γιούρι Μπογιέτσκο, εκτιμά ότι τα παγιδευμένα αντικείμενα μεταφέρονται με drones και εγκαταλείπονται πίσω από τις ουκρανικές γραμμές.

«Αν ένα περίεργο παιδί ή οποιοσδήποτε άλλος τα σηκώσει ή τα πατήσει, εκρήγνυνται αμέσως. Πρόκειται για ένα άμεσο έγκλημα κατά αμάχων», δήλωσε στη βρετανική Metro.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις άλλαξαν τακτική επειδή οι κάτοικοι της Χερσώνας είχαν πλέον μάθει να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τα εκρηκτικά που τους έριχναν προηγουμένως.

Τα συγκεκριμένα εκρηκτικά, γνωστά ως «gingerbread», εμφανίζονται στην περιοχή από τον Οκτώβριο του 2024. Πρόκειται για μικρού μεγέθους, επίπεδους εκρηκτικούς μηχανισμούς που μοιάζουν με πλαστικά παιχνίδια, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να τα πιάσουν παιδιά.

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Παγιδευμένα χαρτομάντιλα και power banks στη Χερσώνα: Καταγγελίες για νέες φονικές τακτικές της Ρωσίας κατά αμάχων


«Μετά από μήνες χρήσης αυτών των ναρκών, οι πολίτες έμαθαν να τις αποφεύγουν. Τώρα οι Ρώσοι χρησιμοποιούν κουτιά με χαρτομάντιλα και power banks για να ξεγελούν τον κόσμο», υποστήριξε ο Μπογιέτσκο.

Προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους

Οι αναφορές για τα παγιδευμένα power banks προκάλεσαν άμεσες προειδοποιήσεις από τις τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Χερσώνας, Γιαροσλάβ Σάνκο, δήλωσε ότι ο στόχος είναι προφανής. «Ο υπολογισμός είναι απλός και κυνικός: κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι πρόκειται για μια χαμένη φορητή μπαταρία, να τη σηκώσει ή να επιχειρήσει να τη χρησιμοποιήσει. Οι συνέπειες μπορεί να είναι θανατηφόρες», ανέφερε.

Παράλληλα κάλεσε τους γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά τους ώστε να μην αγγίζουν κανένα αντικείμενο που βρίσκουν στον δρόμο, ακόμη κι αν φαίνεται απολύτως ακίνδυνο.

Παγιδευμένα χαρτομάντιλα και power banks στη Χερσώνα: Καταγγελίες για νέες φονικές τακτικές της Ρωσίας κατά αμάχων


Κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου

Η νέα αυτή πρακτική έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του βρετανικού Κοινοβουλίου, λόρδος Ντέιβιντ Άλτον, χαρακτήρισε την τακτική αυτή ως «υπολογισμένη επίθεση κατά αμάχων». «Είναι αναπόφευκτο ότι περίεργα παιδιά θα σηκώσουν αυτά τα, φαινομενικά αθώα, κουτιά με χαρτομάντιλα. Αυτό θα οδηγήσει σε θανάτους και φρικτούς τραυματισμούς. Κάποτε αυτά θα πρέπει να προστεθούν στο κατηγορητήριο για εγκλήματα πολέμου», δήλωσε.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της βουλευτού Χέλεν Μαγκουάιρ, προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας για τα εκρηκτικά όπλα, η οποία χαρακτήρισε τις καμουφλαρισμένες νάρκες «μια πραγματικά αποτρόπαιη εξέλιξη σε έναν ήδη βίαιο πόλεμο».

Η Διεθνής Αμνηστία υπενθυμίζει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει τις επιθέσεις κατά αμάχων και επισημαίνει ότι, εφόσον αποδειχθεί πως τα συγκεκριμένα μέσα χρησιμοποιούνται με πρόθεση να προκαλέσουν θανάτους ή τραυματισμούς αμάχων, θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Καταγγελίες και για παγιδευμένα power banks που πωλούνται σε στρατιώτες

Η Hope for Ukraine υποστηρίζει ακόμη ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία παγιδευμένα power banks πωλήθηκαν ακόμη και σε ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες.

Όπως ανέφερε ο Μπογιέτσκο, πολλές μονάδες προμηθεύονται μόνες τους εξοπλισμό μέσω ιδιωτών πωλητών. «Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι πωλητές διαθέτουν power banks γεμάτα με εκρηκτικά. Είτε αγοράζουν ήδη παραποιημένο εξοπλισμό είτε συνεργάζονται με τους Ρώσους για να προκαλέσουν απώλειες», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ορισμένοι πωλητές που διέθεταν τέτοιες συσκευές.

Νέα τακτική με drones στους δρόμους της Χερσώνας

Η οργάνωση κάνει λόγο και για μια ακόμη νέα τακτική των ρωσικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επειδή τα προστατευτικά δίχτυα κατά drones που έχουν τοποθετηθεί πάνω από τους δρόμους εμποδίζουν τις επιθέσεις από αέρος, ρωσικά drones προσγειώνονται δίπλα σε δρόμους ή πίσω από δέντρα, παραμένοντας σχεδόν αόρατα μέσα στο γρασίδι.

Έτσι, όταν πλησιάζει κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή μοτοσικλέτα, οι χειριστές τα ενεργοποιούν εξ αποστάσεως, επιτρέποντάς τους να επιτεθούν από χαμηλό ύψος και κάτω από τα προστατευτικά δίχτυα.

Ο συνιδρυτής του Centre for Information Resilience, Ρος Μπέρλεϊ, σχολίασε ότι «η Ρωσία μετατρέπει δρόμους, νοσοκομεία και καθημερινά αντικείμενα σε πιθανές παγίδες θανάτου». «Δεν πρόκειται απλώς για στρατιωτική τακτική, αλλά για μια εκστρατεία τρόμου που έχει στόχο να κάνει τους Ουκρανούς αμάχους να φοβούνται κάθε τους βήμα», ανέφερε.
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