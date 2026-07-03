Νορμανδία: Έκαναν εργασίες για οπτικές ίνες και ανακάλυψαν 75 βόμβες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Οι τοπικές Αρχές διευκρίνισαν ότι πρόκειται για βόμβες εκπαίδευσης από σκυρόδεμα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής