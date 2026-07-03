Νορμανδία: Έκαναν εργασίες για οπτικές ίνες και ανακάλυψαν 75 βόμβες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
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Νορμανδία: Έκαναν εργασίες για οπτικές ίνες και ανακάλυψαν 75 βόμβες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Οι τοπικές Αρχές διευκρίνισαν ότι πρόκειται για βόμβες εκπαίδευσης από σκυρόδεμα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής

Νορμανδία: Έκαναν εργασίες για οπτικές ίνες και ανακάλυψαν 75 βόμβες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Μία απρόσμενη ανακάλυψη έκαναν εργάτες κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση οπτικών ινών στη Νορμανδία, όταν εντόπισαν δεκάδες βόμβες που χρονολογούνται από την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με το France 3 Normandie, οι εργασίες πραγματοποιούνταν στην περιοχή Βερσόν, όταν οι εργάτες βρήκαν συνολικά 75 βόμβες με καθεμία από αυτές ζυγίζει περίπου 250 κιλά.

Οι τοπικές Αρχές διευκρίνισαν ότι πρόκειται για βόμβες εκπαίδευσης από σκυρόδεμα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής.

Παρά το γεγονός ότι οι βόμβες δεν θεωρούνται επικίνδυνες, στο σημείο βρέθηκαν πυροτεχνουργοί προκειμένου να τις εξετάσουν, να τις ταυτοποιήσουν και να τις ταξινομήσουν για προληπτικούς λόγους.

Το επόμενο βήμα θα είναι η διατήρησή τους ως ιστορικά αντικείμενα. Όπως ανακοίνωσε ο δήμος, οι βόμβες θα προταθούν σε μουσεία της περιοχής, ώστε να αξιοποιηθούν για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

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