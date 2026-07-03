Ο Τραμπ έκανε πάνω από 21.000 χρηματιστηριακές συναλλαγές το 2025, στο μικροσκόπιο οι επενδύσεις του
Ο Τραμπ έκανε πάνω από 21.000 χρηματιστηριακές συναλλαγές το 2025, στο μικροσκόπιο οι επενδύσεις του
Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε κατά μέσο όρο 85 συναλλαγές ανά χρηματιστηριακή ημέρα, με συνολική αξία έως και 1,86 δισ. δολάρια
Περισσότερες από 21.000 χρηματιστηριακές συναλλαγές πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων για το 2025, η οποία αποκαλύπτει έναν εξαιρετικά υψηλό ρυθμό επενδυτικής δραστηριότητας.
Η συνολική αξία των αγορών και πωλήσεων εκτιμάται ότι κυμάνθηκε μεταξύ 600 εκατ. και 1,86 δισ. δολαρίων, καθώς η σχετική δήλωση καταγράφει τα ποσά σε ευρείες κλίμακες και όχι με ακριβή μεγέθη. Σημαντικό μέρος των συναλλαγών αφορά μεγάλες εισηγμένες εταιρείες που διατηρούν συμβάσεις ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Με βάση την ανάλυση των στοιχείων, ο Τραμπ πραγματοποίησε κατά μέσο όρο 85 συναλλαγές ανά χρηματιστηριακή ημέρα, ενώ μόλις δέκα συνεδριάσεις αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τέταρτο του συνολικού όγκου συναλλαγών για το 2025. Πολλές από αυτές πραγματοποιήθηκαν σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας στη Wall Street, μετά από σημαντικές ανακοινώσεις πολιτικής της κυβέρνησής του.
Η έκθεση καταγράφει επίσης περισσότερες από 200 περιπτώσεις κατά τις οποίες αγοράστηκε μία μετοχή σε έναν επενδυτικό λογαριασμό και την ίδια ημέρα πωλήθηκε σε άλλον λογαριασμό του ίδιου χαρτοφυλακίου.
Ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών και ο τρόπος διαχείρισης των λογαριασμών έχουν αναζωπυρώσει τις επικρίσεις οργανώσεων διαφάνειας και φορέων εποπτείας, οι οποίοι εξετάζουν κατά πόσο ο πρόεδρος ενδέχεται να αποκομίζει οικονομικά οφέλη από τη θέση του.
Στην ίδια δήλωση οικονομικών συμφερόντων, ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι το 2025 απέκτησε τουλάχιστον 1,4 δισ. δολάρια από δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και memecoins.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν ασχολείται προσωπικά με τη διαχείριση των επενδύσεών του και απέρριψε τις αιτιάσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων.
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Η συνολική αξία των αγορών και πωλήσεων εκτιμάται ότι κυμάνθηκε μεταξύ 600 εκατ. και 1,86 δισ. δολαρίων, καθώς η σχετική δήλωση καταγράφει τα ποσά σε ευρείες κλίμακες και όχι με ακριβή μεγέθη. Σημαντικό μέρος των συναλλαγών αφορά μεγάλες εισηγμένες εταιρείες που διατηρούν συμβάσεις ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Με βάση την ανάλυση των στοιχείων, ο Τραμπ πραγματοποίησε κατά μέσο όρο 85 συναλλαγές ανά χρηματιστηριακή ημέρα, ενώ μόλις δέκα συνεδριάσεις αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τέταρτο του συνολικού όγκου συναλλαγών για το 2025. Πολλές από αυτές πραγματοποιήθηκαν σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας στη Wall Street, μετά από σημαντικές ανακοινώσεις πολιτικής της κυβέρνησής του.
Η έκθεση καταγράφει επίσης περισσότερες από 200 περιπτώσεις κατά τις οποίες αγοράστηκε μία μετοχή σε έναν επενδυτικό λογαριασμό και την ίδια ημέρα πωλήθηκε σε άλλον λογαριασμό του ίδιου χαρτοφυλακίου.
Ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών και ο τρόπος διαχείρισης των λογαριασμών έχουν αναζωπυρώσει τις επικρίσεις οργανώσεων διαφάνειας και φορέων εποπτείας, οι οποίοι εξετάζουν κατά πόσο ο πρόεδρος ενδέχεται να αποκομίζει οικονομικά οφέλη από τη θέση του.
Στην ίδια δήλωση οικονομικών συμφερόντων, ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι το 2025 απέκτησε τουλάχιστον 1,4 δισ. δολάρια από δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και memecoins.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν ασχολείται προσωπικά με τη διαχείριση των επενδύσεών του και απέρριψε τις αιτιάσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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