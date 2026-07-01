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Ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις επιθέσεις σε περιοχές στον νότιο Λίβανο, βίντεο
Ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις επιθέσεις σε περιοχές στον νότιο Λίβανο, βίντεο
Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο NNA, μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στη Ρασάφ, στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ αναφέρθηκε βομβαρδισμός και στην περιοχή Μπέιτ Γιαχούν
Ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του βομβαρδίζοντας κοντά στην κωμόπολη Ρασάφ, στον νότιο Λίβανο, από όπου ακούστηκαν πολλές μεγάλες εκρήξεις, σύμφωνα με το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.
Η περιοχή βρίσκεται στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ, στα νότια της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βομβαρδισμός αναφέρθηκε και στο Μπέιτ Γιαχούν, επίσης στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ.
Οι αναφορές έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου, όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα παραμένουν συχνά.
Η περιοχή βρίσκεται στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ, στα νότια της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βομβαρδισμός αναφέρθηκε και στο Μπέιτ Γιαχούν, επίσης στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ.
#Urgent | The occupation army fires illumination bombs in the skies of the northern areas of Rafah city, south of the Gaza Strip. (The master watches the light, but the shadow remains.) pic.twitter.com/apVGPB7PfK— AL QUDS TIMES (@AlQuds_Times) June 30, 2026
Οι αναφορές έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου, όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα παραμένουν συχνά.
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