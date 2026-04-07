Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο σοβαρή από αυτές των 1973, 1979 και 2002 μαζί, λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
Στο επίκεντρο της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες, αλλά οι χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες, είπε ο επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ είναι «πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2002 μαζί», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), στην εφημερίδα Le Figaro.

«Ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ διακοπή στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα τέτοιας κλίμακας», τόνισε σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Τρίτης, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες, θα πληγούν, αλλά οι χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες, οι οποίες θα υποστούν τις συνέπειες των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, των αυξημένων τιμών τροφίμων και μιας γενικής επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

Τα κράτη μέλη του ΔΟΕ συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να διαθέσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων. Μέρος αυτών είχε ήδη διατεθεί και η διαδικασία συνεχίζεται, δήλωσε ο Μπιρόλ.

Σε αντίδραση στις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, το Ιράν έχει μπλοκάρει σχεδόν εξ ολοκλήρου την κυκλοφορία στο Ορμούζ, μέσω του οποίου ρέει τακτικά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας.
Thema Insights

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

