Μεντβέντεφ: Η Μόσχα θα πρέπει να εγκαταλείψει την «ανεκτική στάση» της σχετικά με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Κιέβου
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα θα πρέπει να εγκαταλείψει την «ανεκτική στάση» της ως προς μια ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Η ΕΕ δεν είναι πλέον απλώς μια οικονομική ένωση. Μπορεί να μετατραπεί, και μάλλον γρήγορα, σε πλήρη στρατιωτική συμμαχία, ανοικτά εχθρική προς τη Ρωσία και με κάποιους τρόπους χειρότερη από το ΝΑΤΟ», είπε ο Μεντβέντεφ. «Είναι καιρός να εγκαταλείψουμε την ανεκτική στάση ως προς την ένταξη των γειτόνων μας σε αυτό που είναι τώρα μια στρατιωτικο-οικονομική Ευρωπαϊκή Ένωση».
Ο Μεντβέντεφ είπε ότι δεν πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, αλλά η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να κάνει συμβολικές κινήσεις όπως η μείωση του αριθμού των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
Ο Μεντβέντεφ είπε, ωστόσο, ότι οι προφανείς διαιρέσεις εντός του ΝΑΤΟ, μπορεί να ωθήσουν την ΕΕ ώστε να γίνει κάτι περισσότερο από μια απλή οικονομική ένωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα