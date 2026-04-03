Μεντβέντεφ: Η Μόσχα θα πρέπει να εγκαταλείψει την «ανεκτική στάση» της σχετικά με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Κιέβου
ΚΟΣΜΟΣ
Ντμίτρι Μεντβέντεφ Ουκρανία ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση

12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα θα πρέπει να εγκαταλείψει την «ανεκτική στάση» της ως προς μια ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ΕΕ δεν είναι πλέον απλώς μια οικονομική ένωση. Μπορεί να μετατραπεί, και μάλλον γρήγορα, σε πλήρη στρατιωτική συμμαχία, ανοικτά εχθρική προς τη Ρωσία και με κάποιους τρόπους χειρότερη από το ΝΑΤΟ», είπε ο Μεντβέντεφ. «Είναι καιρός να εγκαταλείψουμε την ανεκτική στάση ως προς την ένταξη των γειτόνων μας σε αυτό που είναι τώρα μια στρατιωτικο-οικονομική Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Μεντβέντεφ είπε ότι δεν πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, αλλά η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να κάνει συμβολικές κινήσεις όπως η μείωση του αριθμού των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Μεντβέντεφ είπε, ωστόσο, ότι οι προφανείς διαιρέσεις εντός του ΝΑΤΟ, μπορεί να ωθήσουν την ΕΕ ώστε να γίνει κάτι περισσότερο από μια απλή οικονομική ένωση.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης