Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.
Ζελένσκι μετά την υπογραφή συμφωνίας με το Κατάρ: Θέλουμε μακροχρόνιους δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής
Ζελένσκι μετά την υπογραφή συμφωνίας με το Κατάρ: Θέλουμε μακροχρόνιους δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής
Οι απλές πωλήσεις δεν μας ενδιαφέρουν. Θέλουμε συστημικές σχέσεις, όπου οι εξαγωγείς κερδίζουν έσοδα και η Ουκρανία λαμβάνει επαρκή κεφάλαια για να επενδύσει στην εγχώρια παραγωγή, επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος
Μακροχρόνιους δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής θέλει να αναπτύξει η Ουκρανία όπως δήλωσε νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας με δημοσιογράφους μέσω Zoom κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Κατάρ, η οποία είναι η τελευταία στην περιοδεία του στην περιοχή.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αυτό περιλαμβάνει κοινή παραγωγή, συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, επενδύσεις και ανταλλαγή εμπειριών από το πεδίο της μάχης.
«Οι απλές πωλήσεις δεν μας ενδιαφέρουν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θέλουμε συστημικές σχέσεις, όπου οι εξαγωγείς κερδίζουν έσοδα και η Ουκρανία λαμβάνει επαρκή κεφάλαια για να επενδύσει στην εγχώρια παραγωγή».
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο έχει ήδη υπογράψει μια 10ετή συμφωνία που σχετίζεται με την ασφάλεια με τη Σαουδική Αραβία και μια 10ετή συμφωνία με το Κατάρ, ενώ αναμένεται παρόμοια συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις επόμενες ημέρες.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αυτό περιλαμβάνει κοινή παραγωγή, συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, επενδύσεις και ανταλλαγή εμπειριών από το πεδίο της μάχης.
«Οι απλές πωλήσεις δεν μας ενδιαφέρουν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θέλουμε συστημικές σχέσεις, όπου οι εξαγωγείς κερδίζουν έσοδα και η Ουκρανία λαμβάνει επαρκή κεφάλαια για να επενδύσει στην εγχώρια παραγωγή».
I met with the Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani @TamimBinHamad, in Doha. The Prime Minister, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, was also present at the meeting.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2026
We discussed issues that could further strengthen the protection of life in both… pic.twitter.com/33vWX3BvgA
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο έχει ήδη υπογράψει μια 10ετή συμφωνία που σχετίζεται με την ασφάλεια με τη Σαουδική Αραβία και μια 10ετή συμφωνία με το Κατάρ, ενώ αναμένεται παρόμοια συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις επόμενες ημέρες.
Συμφωνία αμυντικής συνεργασίαςΣημειώνεται ότι νωρίτερα, το Κατάρ και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση πυραύλων και συστημάτων drones, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται τη Ντόχα μετά από επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου δήλωσε ότι η ομάδα του οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες για μια συμφωνία ασφάλειας με τους αξιωματούχους της χώρας.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ورئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية pic.twitter.com/sILAyYp0bf— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 28, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
