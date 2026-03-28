Ζελένσκι μετά την υπογραφή συμφωνίας με το Κατάρ: Θέλουμε μακροχρόνιους δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Κατάρ Ουκρανία Συμφωνία Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ζελένσκι μετά την υπογραφή συμφωνίας με το Κατάρ: Θέλουμε μακροχρόνιους δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής

Οι απλές πωλήσεις δεν μας ενδιαφέρουν. Θέλουμε συστημικές σχέσεις, όπου οι εξαγωγείς κερδίζουν έσοδα και η Ουκρανία λαμβάνει επαρκή κεφάλαια για να επενδύσει στην εγχώρια παραγωγή, επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ζελένσκι μετά την υπογραφή συμφωνίας με το Κατάρ: Θέλουμε μακροχρόνιους δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής
14 ΣΧΟΛΙΑ
Μακροχρόνιους δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής θέλει να αναπτύξει η Ουκρανία όπως δήλωσε νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας με δημοσιογράφους μέσω Zoom κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Κατάρ, η οποία είναι η τελευταία στην περιοδεία του στην περιοχή.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αυτό περιλαμβάνει κοινή παραγωγή, συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, επενδύσεις και ανταλλαγή εμπειριών από το πεδίο της μάχης.

«Οι απλές πωλήσεις δεν μας ενδιαφέρουν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θέλουμε συστημικές σχέσεις, όπου οι εξαγωγείς κερδίζουν έσοδα και η Ουκρανία λαμβάνει επαρκή κεφάλαια για να επενδύσει στην εγχώρια παραγωγή».


Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο έχει ήδη υπογράψει μια 10ετή συμφωνία που σχετίζεται με την ασφάλεια με τη Σαουδική Αραβία και μια 10ετή συμφωνία με το Κατάρ, ενώ αναμένεται παρόμοια συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις επόμενες ημέρες.

Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το Κατάρ και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση πυραύλων και συστημάτων drones, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται τη Ντόχα μετά από επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου δήλωσε ότι η ομάδα του οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες για μια συμφωνία ασφάλειας με τους αξιωματούχους της χώρας.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

