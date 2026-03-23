Το protothema στα δύο σημεία στον Λίβανο που ξεκληρίστηκαν οικογένειες, τα πρόσωπα της τραγωδίας με τα έξι νεκρά παιδιά
Ισραηλινά πλήγματα σε δύο σπίτια που δεν φέρεται να είχαν κάποια σύνδεση με τη Χεζμπολάχ άφησαν πίσω τους πολλούς νεκρούς
Σε καθημερινή βάση γράφονται, πλέον, τραγωδίες στον Λίβανο, μετά την επίθεση που πραγματοποίησε πριν περίπου τρεις εβδομάδες η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ και τις διαρκείς απαντήσεις του ισραηλινού στρατού. Πρόθεση των IDF είναι να αποκόψουν πλήρως το νότιο μέρος του Λιβάνου με την υπόλοιπη χώρα και οι βομβαρδισμοί σε γέφυρες και χωριά είναι συνεχείς.
Σε μια από τις αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην κοιλάδα Μπεκάα, οικογένειες με παιδιά έχασαν τις ζωές τους, ευρισκόμενοι σε σπίτια που δεν είχαν κάποια σύνδεση με τη Χεζμπολάχ και δεν βρίσκονταν κοντά σε εκτοξευτήρες ή άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, από τα χτυπήματα σε δύο κτίρια, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων το ένα από το άλλο, έχασαν τη ζωή τους συνολικά 14 άνθρωποι, με τους έξι εξ αυτών να είναι μικρά παιδιά.
Δείτε φωτογραφίες από τα θύματα της τραγωδίας
Και τα θύματα αυτά προστέθηκαν στα άνω των 1.000 που μετρούν οι Λιβανέζοι μέσα στον Μάρτιο και από την ημέρα που επανεκκίνησαν οι εχθροπραξίες με το Ισραήλ.
