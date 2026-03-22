«Ο στρατός μας είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο» δηλώνει ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κούβας εν μέσω έντασης με τον Τραμπ
Η Κούβα έχει ιστορικά επιδείξει ετοιμότητα να κινητοποιηθεί συνολικά ως έθνος σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, τόνισε ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο
Την ετοιμότητα της Κούβας να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική ενέργεια υπογράμμισε την Κυριακή ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και διαρκών πιέσεων προς την Αβάνα.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Κουβανός αξιωματούχος τόνισε ότι, αν και δεν θεωρεί πιθανή μια στρατιωτική επίθεση από τις ΗΠΑ, η χώρα του δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το ενδεχόμενο. Όπως ανέφερε, η Κούβα έχει ιστορικά επιδείξει ετοιμότητα να κινητοποιηθεί συνολικά ως έθνος σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, επισημαίνοντας ότι η προετοιμασία αποτελεί ζήτημα ευθύνης και όχι ένδειξη επικείμενης σύγκρουσης.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά από τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι θα αποτελούσε «τιμή» για τον ίδιο να «πάρει» την Κούβα «με κάποιο τρόπο», χωρίς να διευκρινίσει τι θα σήμαινε μια τέτοια κίνηση.
Η Ουάσιγκτον επιδιώκει εδώ και δεκαετίες πολιτικές αλλαγές στην Κούβα, ήδη από την επικράτηση του Φιντέλ Κάστρο το 1959. Ωστόσο, ο Φερνάντες ντε Κόσιο ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή καθεστώτος δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και δεν πρόκειται να δεχθεί να μετατραπεί σε εξαρτημένο κράτος.
Την ίδια στιγμή, η οικονομία της Κούβας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, ιδίως μετά τη διακοπή των πετρελαϊκών προμηθειών από τη Βενεζουέλα, που αποτελούσαν βασικό πυλώνα στήριξης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας. Η κυβέρνηση της Αβάνας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να απομονώσουν την Κούβα ενεργειακά, ασκώντας πιέσεις και σε τρίτες χώρες ώστε να περιορίσουν τις εξαγωγές καυσίμων προς το νησί.
Παρά το τεταμένο κλίμα, οι δύο πλευρές διατηρούν δίαυλο επικοινωνίας, με συνομιλίες υπό την καθοδήγηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο Κουβανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι επαφές αφορούν αποκλειστικά διμερή ζητήματα και δεν περιλαμβάνουν αλλαγή καθεστώτος - ή απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.
