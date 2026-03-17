Ο βασιλιάς Κάρολος στα decks ως άλλος DJ, «δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται» είπε
Ο Κάρολος συνεχίζει τους μικρούς εκτός πρωτοκόλλου πειραματισμούς

Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στα decks κατά την επίσκεψή του σε δημιουργική ακαδημία στο Μάντσεστερ, συνομιλώντας με νέους καλλιτέχνες που έχουν λάβει υποστήριξη από τη φιλανθρωπική οργάνωση King’s Trust, ενώ περιόδευσε και στα Aviva Studios, έδρα του καλλιτεχνικού οργανισμού Factory International.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του βασιλιά εκεί, ένας 22χρονος DJ, ο Κριστιάν Σεντ Λούις κάλεσε τον βασιλιά Κάρολο να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο τραπέζι μίξης. Ο νεαρός εξήγησε τη διαδικασία λέγοντας: «Πρώτα φορτώνεις τα κομμάτια και μετά παίζεις αυτό… υπάρχουν τόσα πολλά κουμπιά. Μόλις ξέρεις τι να κάνεις, είναι εύκολο».



Ο βασιλιάς επιχείρησε να ακολουθήσει τις οδηγίες του DJ, με έναν παρευρισκόμενο μάλιστα να σχολιάζει: «Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, έτσι δεν είναι;» με τον βασιλιά Κάρολο να απαντά γελώντας: «Προσπαθώ να το καταφέρω».

Το King’s Trust, γνωστό παλαιότερα ως The Prince’s Trust, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα για νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια από τον ίδιο τον Κάρολο, όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, αξιοποιώντας τη ναυτική του σύνταξη.

Από το 1976 μέχρι σήμερα, έχει υποστηρίξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν δεξιότητες, να ενταχθούν στην εκπαίδευση ή να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τρεις στους τέσσερις ωφελούμενους τα τελευταία πέντε χρόνια προχώρησαν σε εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση.
