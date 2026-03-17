Προκλητικός Τσελίκ: Πηγή αστάθειας στη Μεσόγειο η συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Ισραήλ, λάθος η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών
Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος έδειξε την ενόχληση της Άγκυρας και για την αποστολή συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή γύρω από την Κύπρο

Την ευκαιρία να εκφράσει τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για τη συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ, καθώς και για την στρατιωτική οχύρωση νησιών του Αιγαίου, βρήκε ο Ομέρ Τσελίκ, στη διάρκεια ομιλίας του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία.

Ο εκπρόσωπος του AKP χαρακτήρισε «λανθασμένη τη στρατιωτικοποίηση των νησιών» με αφορμή και τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ενώ είπε πως η «στενή συνεργασία» την Ελληνοκύπριων με το Ισραήλ «δημιουργεί συνθήκες αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο», δείχνοντας ενόχληση και για την αποστολή στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή από Ευρωπαίους συμμάχους.

«Όπως έχουμε επισημάνει, η στρατιωτικοποίηση των νησιών της Ελλάδας που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς είναι λανθασμένη. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι η στενή συνεργασία της ελληνοκυπριακής πλευράς με το Ισραήλ δημιουργεί συνθήκες αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο» είπε ο Τσελίκ.

Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος του AKP έδειξε την ενόχληση της τουρκικής κυβέρνησης και για τη στρατιωτική ενίσχυση που έστειλαν και στέλνουν Ευρωπαίοι σύμμαχοι στην περιοχή μετά την επίθεση ιρανικών drones στην Κύπρο. «Ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνουν ότι θα στείλουν πολεμικά πλοία ή θα ενισχύσουν με άλλους τρόπους την παρουσία τους στην περιοχή, με στόχο την ασφάλεια της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποδείξει, στην περίπτωση του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, την αδυναμία της ως προς την αξιολόγηση και διαμόρφωση στρατηγικής ασφάλειας. Υπό τις παρούσες συνθήκες έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που ενδέχεται να ενισχύσουν την αστάθεια, είτε ακολουθώντας την αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς είτε μέσω συμμαχιών που επιτείνουν την ένταση. Η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, διαθέτει –όπως είναι γνωστό– τη δυνατότητα να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων της 'Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου'» είπε χαρακτηριστικά.
Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

