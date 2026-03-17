Στους 200 οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες στον πόλεμο με το Ιράν και 13 οι νεκροί από την έναρξη των συγκρούσεων
Στους 200 οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες στον πόλεμο με το Ιράν και 13 οι νεκροί από την έναρξη των συγκρούσεων
Οι τραυματισμοί των στρατιωτών από τις ΗΠΑ σημειώθηκαν σε Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ισραήλ
Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο κατά του Ιράν ανέρχεται πλέον σε περίπου 200, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο αμερικανικός στρατός, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών είναι ελαφράς φύσεως, ενώ 180 στρατιώτες έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δέκα από τους τραυματισμούς είναι σοβαροί.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τραυματισμοί σημειώθηκαν σε Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ισραήλ.
Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, έχουν χάσει τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιώτες.
Ιρανικά πλήγματα έχουν επίσης στοχεύσει διπλωματικές αποστολές, ξενοδοχεία και αεροδρόμια, ενώ έχουν προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές κρατών του Αραβικού Κόλπου.
Την περασμένη εβδομάδα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες ανέρχονταν σε έως και 150, υπογραμμίζοντας την ένταση και τον κίνδυνο από τα ιρανικά πλήγματα.
Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον περισσότερων από 7.000 στόχων στο Ιράν.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι περίπου 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος General Atomics MQ-9 Reaper μπορεί να επιχειρεί σε ύψος περίπου 50.000 ποδιών για περισσότερες από 27 ώρες, συλλέγοντας πληροφορίες μέσω προηγμένων καμερών, αισθητήρων και ραντάρ.
Το Reaper, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πριν από 16 χρόνια, μπορεί να φέρει οπλισμό όπως πυραύλους αέρος-εδάφους.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών είναι ελαφράς φύσεως, ενώ 180 στρατιώτες έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δέκα από τους τραυματισμούς είναι σοβαροί.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τραυματισμοί σημειώθηκαν σε Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ισραήλ.
Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, έχουν χάσει τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιώτες.
Ιρανικά πλήγματα έχουν επίσης στοχεύσει διπλωματικές αποστολές, ξενοδοχεία και αεροδρόμια, ενώ έχουν προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές κρατών του Αραβικού Κόλπου.
Την περασμένη εβδομάδα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες ανέρχονταν σε έως και 150, υπογραμμίζοντας την ένταση και τον κίνδυνο από τα ιρανικά πλήγματα.
Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον περισσότερων από 7.000 στόχων στο Ιράν.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι περίπου 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος General Atomics MQ-9 Reaper μπορεί να επιχειρεί σε ύψος περίπου 50.000 ποδιών για περισσότερες από 27 ώρες, συλλέγοντας πληροφορίες μέσω προηγμένων καμερών, αισθητήρων και ραντάρ.
Το Reaper, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πριν από 16 χρόνια, μπορεί να φέρει οπλισμό όπως πυραύλους αέρος-εδάφους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα