Ο διάλογος Ισραηλινού πιλότου μαχητικού με Αμερικανό συνάδελφό του: «Τιμή μας να πολεμάμε στο πλευρό σας» - «Χτυπήστε με ισχύ»

Στη δημοσιότητα έδωση η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, διάλογο μέσω ασυρμάτου μεταξύ πιλότου ισραηλινού μαχητικού με συνάδελφό του σε αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος

Στη δημοσιότητα έδωση η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, διάλογο μεταξύ πιλότου ισραηλινού μαχητικού με συνάδελφό του σε αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος, όπου ο πρώτος εκφράζει τον θαυμασμό του για τους χειριστές των μαχητικών αεροπλάνων των ΗΠΑ.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να πολεμάμε στο πλευρό σας, κάνετε καταπληκτική δουλειά», ακούγεται αρχικά ο Ισραηλινός πιλότος να λέει, με τον Αμερικανό να απαντά: «Ευχαριστούμε πολύ, ανταποδίδουμε, παρακαλώ παραμείνετε ασφαλείς εκεί έξω, χτυπήστε με ισχύ».

Ακούστε τον διάλογο


Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού», η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ συνεχίζουν να επιχειρούν σε συνεργασία και με πλήρη ελευθερία αεροπορικής δράσης στον ιρανικό εναέριο χώρο, «με στόχο την επιδείνωση της ζημιάς στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στη σχετική της ανάρτηση.
