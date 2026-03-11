Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Ο διάλογος Ισραηλινού πιλότου μαχητικού με Αμερικανό συνάδελφό του: «Τιμή μας να πολεμάμε στο πλευρό σας» - «Χτυπήστε με ισχύ»
Ο διάλογος Ισραηλινού πιλότου μαχητικού με Αμερικανό συνάδελφό του: «Τιμή μας να πολεμάμε στο πλευρό σας» - «Χτυπήστε με ισχύ»
Στη δημοσιότητα έδωση η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, διάλογο μέσω ασυρμάτου μεταξύ πιλότου ισραηλινού μαχητικού με συνάδελφό του σε αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος
Στη δημοσιότητα έδωση η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, διάλογο μεταξύ πιλότου ισραηλινού μαχητικού με συνάδελφό του σε αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος, όπου ο πρώτος εκφράζει τον θαυμασμό του για τους χειριστές των μαχητικών αεροπλάνων των ΗΠΑ.
«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να πολεμάμε στο πλευρό σας, κάνετε καταπληκτική δουλειά», ακούγεται αρχικά ο Ισραηλινός πιλότος να λέει, με τον Αμερικανό να απαντά: «Ευχαριστούμε πολύ, ανταποδίδουμε, παρακαλώ παραμείνετε ασφαλείς εκεί έξω, χτυπήστε με ισχύ».
Ακούστε τον διάλογο
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού», η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ συνεχίζουν να επιχειρούν σε συνεργασία και με πλήρη ελευθερία αεροπορικής δράσης στον ιρανικό εναέριο χώρο, «με στόχο την επιδείνωση της ζημιάς στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στη σχετική της ανάρτηση.
«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να πολεμάμε στο πλευρό σας, κάνετε καταπληκτική δουλειά», ακούγεται αρχικά ο Ισραηλινός πιλότος να λέει, με τον Αμερικανό να απαντά: «Ευχαριστούμε πολύ, ανταποδίδουμε, παρακαλώ παραμείνετε ασφαλείς εκεί έξω, χτυπήστε με ισχύ».
Ακούστε τον διάλογο
טייס אמריקאי לטייס חיל-האוויר הישראלי: ״תשמרו על עצמכם, תתקפו בעוצמה״— Israeli Air Force (@IAFsite) March 11, 2026
במסגרת מבצע ׳שאגת הארי׳, חיל-האוויר הישראלי וחיל האוויר האמריקאי ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה ובחופש פעולה אווירי מלא בשמי איראן להעמקת הפגיעה במשטר הטרור האיראני.
האזינו לקולות הקשר משיתוף הפעולה של טייסי צבא… pic.twitter.com/onnK8PZFZQ
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού», η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ συνεχίζουν να επιχειρούν σε συνεργασία και με πλήρη ελευθερία αεροπορικής δράσης στον ιρανικό εναέριο χώρο, «με στόχο την επιδείνωση της ζημιάς στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στη σχετική της ανάρτηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα