Κατακραυγή στη Γερμανία για τα σχέδια να μπει εισιτήριο στον καθεδρικό ναό της Κολωνίας
Οι υπεύθυνοι της εκκλησίας προσπάθησαν να περιορίσουν το λειτουργικό κόστος που φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ, αλλά και πάλι τα νούμερα δεν βγαίνουν
Τα σχέδια του καθεδρικού ναού της Κολωνίας να χρεώνει τους επισκέπτες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, με πολλούς να προειδοποιούν ότι η πρόσβαση στον εμβληματικό ναό θα περιοριστεί στους εύπορους.
Αξιωματούχοι εξήγησαν ότι ο ναός, που είναι η ψηλότερη εκκλησία με δύο πύργους στον κόσμο και πόλος έλξης στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, μπορεί να συντηρηθεί μόνο με μια νέα πηγή εσόδων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσαν σχέδιο για την έναρξη πώλησης εισιτηρίων από τον Ιούλιο ,με τιμή που θα κυμαίνεται από 12 έως 15 ευρώ.
Οι άνθρωποι που εισέρχονται στον κυρίως ναό για να εκκλησιαστούν ή να προσευχηθούν θα εξαιρούνται από το εισιτήριο εισόδου.
Η συντήρηση του καθεδρικού ναού κοστίζει 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ τα έσοδα έφτασαν μόλις τα 14 εκατομμύρια ευρώ το 2024, ένα έλλειμμα που επιμένει από το 2019, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκκλησίας.
Οι αξιωματούχοι της εκκλησίας προσπάθησαν να περιορίσουν το κόστος, για παράδειγμα περιορίζοντας τις προσλήψεις σε αντικατάσταση όσων συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά και πάλι τα νούμερα δεν βγαίνουν, αναφέρει ο Guardian.
Ο πληθωρισμός και το μισθολογικό για τους 170 υπαλλήλους έχουν αυξήσει το λειτουργικό κόστος του ναού. Παράλληλα, μειώθηκαν τα έσοδα εν μέρει και λόγω της πανδημίας που περιόρισε δραματικά τους πυροσβέστες.
Αντιθέτως αρχιτέκτονας που είναι επικεφαλής μη κερδοσκοπικής ένωσης, η οποία υποστηρίζει τη συντήρηση του καθεδρικού ναού, δήλωσε ότι οποιαδήποτε τιμή πάνω από 10 ευρώ θα ήταν ανεύθυνη. «Πρέπει να υπάρχουν και μη εμπορικοί χώροι», εξήγησε η ίδια και πρόσθεσε ότι «οι άνθρωποι δεν πρέπει να πληρώνουν για τα πάντα – και πολύ περισσότερο για να επισκεφθούν μια εκκλησία».
Εμβληματικό μνημείοΗ κατασκευή του καθεδρικού ναού ξεκίνησε το 1248 και ολοκληρώθηκε το 1880. Αν και υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, παρέμεινε όρθιος μέσα στην ερειπωμένη πόλη.
Το 1996 εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Σήμερα προσελκύει περίπου έξι εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
Το 2007 τοποθετήθηκαν ειδικά σχεδιασμένα βιτρώ από τον ζωγράφο Γκέρχαρντ Ρίχτερ. Το φως του ήλιου διαπερνά τα ύψους 20 μέτρων παράθυρα, τα οποία αποτελούν από μόνα τους τουριστικό αξιοθέατο. Ο 94χρονος Ρίχτερ είναι υπέρ της επιβολής εισιτηρίων εισόδου στην εκκλησία.
