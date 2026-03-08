Μακρόν: Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον των χωρών της περιοχής και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επικοινώνησε τόσο με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, όσο και με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για το τι συζήτησε με τον δεύτερο