Μακρόν: Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον των χωρών της περιοχής και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας επικοινώνησε τόσο με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, όσο και με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για το τι συζήτησε με τον δεύτερο

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε σήμερα με τους προέδρους των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, πριν μεταβεί αύριο, Δευτέρα, στην Κύπρο για «την ενίσχυση της ασφάλειας» γύρω απ' αυτή τη χώρα της ΕΕ και στην ανατολική Μεσόγειο.

«Υπογράμμισα την ανάγκη να σταματήσει το Ιράν αμέσως τα πλήγματά του εναντίον των χωρών της περιοχής», δήλωσε μέσω του X ο Γάλλος πρόεδρος, ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν.

Το Ιράν οφείλει επίσης να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας βάζοντας τέλος στο εκ των πραγμάτων κλείσιμο του στενού του Χορμούζ», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε τη θέση της Γαλλίας ότι μια διπλωματική λύση είναι απαραίτητη για να τερματισθεί η σύγκρουση.


Καμιά διευκρίνιση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής σχετικά με τη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο.
