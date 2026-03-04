Έκλεισε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας μετά τις συνεχείς ιρανικές επιθέσεις

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού η Ιερουσαλήμ
Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η Ιερουσαλήμ τα τελευταία 24ωρα, καθώς το Ιράν εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις και χτυπήματα με drones.
Για λόγους ασφαλείας, μεταξύ άλλων μέτρων, οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν στο σφράγισμα του Πανάγιου Τάφου, του σημαντικότερου χριστιανικού τόπου προσκυνήματος, για λόγους ασφαλείας.
Η απόφαση για το κλείσιμο του Ναού της Αναστάσεως ελήφθη με βάση τις αυστηρές οδηγίες των ισραηλινών αρχών, οι οποίες απαγορεύουν τις μαζικές συναθροίσεις, λόγω του κινδύνου πυραυλικών επιθέσεων και αντιποίνων από την Τεχεράνη.
