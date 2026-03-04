Σάλος σε καλλιστεία καμηλών στο Ομάν: Οι διοργανωτές απέκλεισαν 20 ζώα για... μπότοξ και αισθητικά εμφυτεύματα

Οι νικητές των διαγωνισμών συχνά εξασφαλίζουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ακριβά αυτοκίνητα και σημαντική εμπορική αξία για αναπαραγωγή - Οι κτηνίατροι προειδοποιούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας στα ζώα