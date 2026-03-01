Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν τη χρήση των «αόρατων» βομβαρδιστικών B-2 στα πλήγματα κατά του Ιράν
Οπλισμένα με βόμβες 2.000 λιβρών, έπληξαν εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν
Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε επισήμως ότι χρησιμοποίησε στρατηγικά βομβαρδιστικά stealth τύπου B-2 στις επιθέσεις κατά ιρανικών εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων.
«Χθες το βράδυ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2, οπλισμένα με βόμβες 2.000 λιβρών, έπληξαν οχυρωμένες ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.
Τα B-2 θεωρούνται από τα πλέον προηγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά, με δυνατότητα μεταφοράς βαρέων διατρητικών βομβών για την καταστροφή οχυρωμένων ή υπόγειων στόχων. Αντίστοιχα αεροσκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το 2025, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.
Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
