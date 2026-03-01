Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν τη χρήση των «αόρατων» βομβαρδιστικών B-2 στα πλήγματα κατά του Ιράν

Οπλισμένα με βόμβες 2.000 λιβρών, έπληξαν εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε επισήμως ότι χρησιμοποίησε στρατηγικά βομβαρδιστικά stealth τύπου B-2 στις επιθέσεις κατά ιρανικών εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων.



«Χθες το βράδυ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2, οπλισμένα με βόμβες 2.000 λιβρών, έπληξαν οχυρωμένες ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.



Τα B-2 θεωρούνται από τα πλέον προηγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά, με δυνατότητα μεταφοράς βαρέων διατρητικών βομβών για την καταστροφή οχυρωμένων ή υπόγειων στόχων. Αντίστοιχα αεροσκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το 2025, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.