Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν τη χρήση των «αόρατων» βομβαρδιστικών B-2 στα πλήγματα κατά του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Stealth Ιράν ΗΠΑ Επίθεση στο Ιράν

Οπλισμένα με βόμβες 2.000 λιβρών, έπληξαν εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε επισήμως ότι χρησιμοποίησε στρατηγικά βομβαρδιστικά stealth τύπου B-2 στις επιθέσεις κατά ιρανικών εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων.

«Χθες το βράδυ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2, οπλισμένα με βόμβες 2.000 λιβρών, έπληξαν οχυρωμένες ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Τα B-2 θεωρούνται από τα πλέον προηγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά, με δυνατότητα μεταφοράς βαρέων διατρητικών βομβών για την καταστροφή οχυρωμένων ή υπόγειων στόχων. Αντίστοιχα αεροσκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το 2025, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

