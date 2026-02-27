«Μία δυσάρεστη έκπληξη»: Ο Μακρόν αποδοκιμάζει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur από την ΕΕ

Χαρακτήρισε την απόφαση «μονομερή» και υποστήριξε ότι συνιστά «μεγάλη ευθύνη απέναντι στους αγρότες που έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους», αλλά και «μεγάλη ευθύνη απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες και τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι δεν έτυχαν του δέοντος σεβασμού»