Πρωτοφανές περιστατικό με τραμπικό γερουσιαστή: Πρόσβαλε κατά πρόσωπο την πρωθυπουργό της Δανίας, την αποκαλούσε «κυρούλα»

Πολλοί από τους παριστάμενους θεώρησαν τα σχόλια κατά της πρωθυπουργού υποτιμητικά και εντελώς σεξιστικά, ενώ η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ελίσα Σλότκιν απλά σηκώθηκε και αποχώρησε από τη συνάντηση