Το Κρεμλίνο δηλώνει πως ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία έχουν διεξαγάγει μυστικές πυρηνικές δοκιμές

ΚΟΣΜΟΣ
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία έχουν διεξαγάγει μυστικές πυρηνικές δοκιμές, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο έχει αρνηθεί τις αμερικανικές κατηγορίες ότι έχει κάνει κάτι τέτοιο.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν αυτόν τον μήνα την Κίνα ότι διενήργησε μυστική πυρηνική δοκιμή το 2020 ενώ ζήτησαν μια νέα, ευρύτερη συνθήκη για τον έλεγχο των εξοπλισμών στην οποία θα συμμετέχουν η Κίνα και η Ρωσία.

«Έχουμε ακούσει πολλές αναφορές για συγκεκριμένες δοκιμές. Τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Κίνα έχουν αναφερθεί σε αυτό το πλαίσιο. Ούτε η Ρωσική Ομοσπονδία ούτε η Κίνα έχουν διεξαγάγει πυρηνικές δοκιμές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτοί οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν κατηγορηματικά από εκπρόσωπο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, άρα έτσι έχουν τα πράγματα», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Κίνα να διαπραγματευθεί μαζί με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία μια συνθήκη που θα αντικαθιστά την New START, την τελευταία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, που έληξε στις 5 Φεβρουαρίου.

