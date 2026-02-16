Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Εξερράγη ξανά το Κιλαουέα: Στα 400 μέτρα έφτασαν οι πίδακες της λάβας, δείτε βίντεο
Από το επεισόδιο δεν επηρεάστηκαν κατοικημένες περιοχές
«Ξύπνησε» για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, εκτοξεύοντας πίδακες λάβας σε μεγάλο ύψος και τέφρα.
Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο επεισόδιο έληξε αργά την Κυριακή (τοπική ώρα, Δευτέρα στην Ελλάδα).
Δείτε βίντεο από το επεισόδιο:
Ο βόρειος και ο νότιος κρατήρας του ηφαιστείου ήταν ενεργοί κατά το μεγαλύτερο μέρος του επεισοδίου.
Στην πιο έντονη φάση του φαινομένου, οι πίδακες της λάβας στον νότιο κρατήρα έφτασαν σε ύψος 350-400 μέτρων ενώ στον βόρειο κρατήρα ήταν μέχρι τα 300 μέτρα.
Παράλληλα, καταγράφηκε εκτόξευσης λεπτόκοκκης τέφρας στα νοτιοδυτικά του κρατήρα.
Από το επεισόδιο δεν επηρεάστηκαν κατοικημένες περιοχές.
Kīlauea Update: Episode 42 Summary— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) February 16, 2026
Lava fountaining from the north and south vents in Halemaʻumaʻu stopped at 11:38 PM HST, Feb 15 after 9 hrs 48 mins of activity.
🌋 Peak fountain heights: South ~400 m (1300 ft), North ~300 m (1000 ft).
💨 Plume reached 35,000 ft; light ash &… pic.twitter.com/BsdWwHhdgo
Kīlauea Update— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) February 16, 2026
Episode 42 of lava fountaining at Halemaʻumaʻu began at 1:50 PM HST, Feb 15 and is ongoing.
🌋 Two fountains near 1000 ft (300 m) high
🌫 Plume reaching 35,000 ft above sea level.
Winds may carry volcanic gases and material SW near ground & E aloft.
No ashfall… pic.twitter.com/8LCUjR4Kh9
