Εξερράγη ξανά το Κιλαουέα: Στα 400 μέτρα έφτασαν οι πίδακες της λάβας, δείτε βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ
Χαβάη Ηφαίστειο Κιλαουέα

Από το επεισόδιο δεν επηρεάστηκαν κατοικημένες περιοχές

«Ξύπνησε» για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, εκτοξεύοντας πίδακες λάβας σε μεγάλο ύψος και τέφρα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο επεισόδιο έληξε αργά την Κυριακή (τοπική ώρα, Δευτέρα στην Ελλάδα).

Δείτε βίντεο από το επεισόδιο:

Hawaii's Kilauea volcano erupts






Ο βόρειος και ο νότιος κρατήρας του ηφαιστείου ήταν ενεργοί κατά το μεγαλύτερο μέρος του επεισοδίου.

Στην πιο έντονη φάση του φαινομένου, οι πίδακες της λάβας στον νότιο κρατήρα έφτασαν σε ύψος 350-400 μέτρων ενώ στον βόρειο κρατήρα ήταν μέχρι τα 300 μέτρα.

Παράλληλα, καταγράφηκε εκτόξευσης λεπτόκοκκης τέφρας στα νοτιοδυτικά του κρατήρα.

Από το επεισόδιο δεν επηρεάστηκαν κατοικημένες περιοχές.

