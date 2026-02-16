Η Warner Bros σκέφτεται να ξαναμπεί σε συζητήσεις με την Paramount: Τι σημαίνει αυτό για τη Netflix

Η Warner Bros έχει ήδη καταλήξει σε αρχική συμφωνία με τη Netflix για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο - Μέτοχοι, ωστόσο, πιέζουν να επιστρέψει σε συζητήσεις με την Paramount για να εξασφαλίσει μια καλύτερη προσφορά