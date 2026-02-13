Νέα ερωτήματα για τον θάνατο του Επστάιν: Ιατροδικαστής μιλά για «πιθανό στραγγαλισμό» και ζητά επανεξέταση

Παράλληλα, οι δεσμοφύλακες φέρονται να μην έλεγξαν τον Επστάιν επί ώρες, αν και όφειλαν να το πράττουν ανά μισάωρο, ενώ δύο κάμερες κοντά στο κελί είτε δεν λειτουργούσαν είτε δεν κατέγραψαν εικόνα.Ο δρ Μπάντεν έχει επίσης εκφράσει αμφιβολίες για το σχοινί που βρέθηκε στο σημείο, φτιαγμένο από πορτοκαλί σεντόνι, λέγοντας ότι «δεν ταίριαζε με τα σημάδια στον λαιμό». Υποστηρίζει ακόμη ότι η μετακίνηση της σορού και η μεταφορά της στο ιατρείο της φυλακής ήταν «εξαιρετικά ασυνήθιστες» ενέργειες που ενδέχεται να οδήγησαν σε απώλεια κρίσιμων στοιχείων, ενώ κάνει λόγο και για απώλεια του ακριβούς χρόνου θανάτου.