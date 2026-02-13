Τραμπ πιέζει, Χέρτσογκ απαντά: «Καμία απόφαση ακόμη» για τη χάρη στον Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου Ντόναλντ Τραμπ Ισαάκ Χέρτσογκ

Τραμπ πιέζει, Χέρτσογκ απαντά: «Καμία απόφαση ακόμη» για τη χάρη στον Νετανιάχου

Το αίτημα εξετάζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης – Δηλώσεις με πολιτικό φορτίο από την Ουάσιγκτον

Τραμπ πιέζει, Χέρτσογκ απαντά: «Καμία απόφαση ακόμη» για τη χάρη στον Νετανιάχου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ διευκρίνισε χθες Πέμπτη πως δεν έχει αποφασίσει σχετικά με την απονομή χάριτος που έχει αιτηθεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως «θα έπρεπε να ντρέπεται» που δεν έχει κάνει δεκτό το αίτημα.

«Σε αντίθεση με την εντύπωση που δημιουργούν τα σχόλια του προέδρου Τραμπ, ο πρόεδρος Χέρτσογκ δεν έχει αποφασίσει ακόμη για αυτό το θέμα», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού προέδρου. «Το αίτημα του πρωθυπουργού εξετάζεται επί του παρόντος από το υπουργείο Δικαιοσύνης για νομική γνωμοδότηση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», αναφέρει.

Υπογραμμίζεται πως «αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο πρόεδρος Χέρτσογκ θα εξετάσει το αίτημα» με μοναδικό γνώμονα «το συμφέρον του Κράτους του Ισραήλ» και «χωρίς να επηρεαστεί από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις οποιασδήποτε μορφής».

Ο Τραμπ επανέλαβε χθες Πέμπτη πως θεωρεί ότι πρέπει να απονεμηθεί χάρη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για διαφθορά, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος του Ισραήλ θα «έπρεπε να ντρέπεται» που δεν το έχει κάνει.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης