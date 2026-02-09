Η Μάξγουελ δεν απάντησε για την υπόθεση Επστάιν επικαλούμενη το δικαίωμα στη σιωπή: «Θα το έκανε αν της χορηγούνταν χάρη»
Η Μάξγουελ δεν απάντησε για την υπόθεση Επστάιν επικαλούμενη το δικαίωμα στη σιωπή: «Θα το έκανε αν της χορηγούνταν χάρη»
«Όπως προβλεπόταν, επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις» μιας Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων
Η σύντροφος και συνεργός του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, αρνήθηκε σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, να απαντήσει στις ερωτήσεις μιας Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρός της, ο Τζέιμς Κόμερ, αφού ολοκληρώθηκε η σύντομη ακρόασή της, κεκλεισμένων των θυρών.
«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις» είπε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους.
Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί.
«Ο δικηγόρος της είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ο Κόμερ. «Μόνο εκείνη μπορεί να δώσει την πλήρη εικόνα για την υπόθεση» υπογράμμισε ο δικηγόρος της.
Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο απονομής χάρης ή μείωσης της ποινής στη Μάξγουελ. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Κλίντον, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες που σχετίζονται με τον Επστάιν.
Ο πρόεδρος της επιτροπής, χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτική» την επιλογή της Μάξγουελ να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές είχαν πολλά ερωτήματα τόσο για τα εγκλήματα που διέπραξε μαζί με τον Επστάιν όσο και για το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών.
«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις» είπε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους.
Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί.
BREAKING: Ghislaine Maxwell has declined to answer questions from the U.S. House Oversight Committee about her relationship with Jeffrey Epstein.— Sky News (@SkyNews) February 9, 2026
She cited her constitutional right to remain silent.
Latest: https://t.co/GT1sG2MdXD
📺 Sky 501 pic.twitter.com/gmF3027DoA
Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο απονομής χάρης ή μείωσης της ποινής στη Μάξγουελ. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Κλίντον, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες που σχετίζονται με τον Επστάιν.
Ο πρόεδρος της επιτροπής, χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτική» την επιλογή της Μάξγουελ να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές είχαν πολλά ερωτήματα τόσο για τα εγκλήματα που διέπραξε μαζί με τον Επστάιν όσο και για το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα