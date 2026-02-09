Η Μάξγουελ δεν απάντησε για την υπόθεση Επστάιν επικαλούμενη το δικαίωμα στη σιωπή: «Θα το έκανε αν της χορηγούνταν χάρη»
ΚΟΣΜΟΣ
Γκισλέιν Μάξγουελ Υπόθεση Επστάιν Τζέφρι Επστάιν

Η Μάξγουελ δεν απάντησε για την υπόθεση Επστάιν επικαλούμενη το δικαίωμα στη σιωπή: «Θα το έκανε αν της χορηγούνταν χάρη»

«Όπως προβλεπόταν, επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις» μιας Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η Μάξγουελ δεν απάντησε για την υπόθεση Επστάιν επικαλούμενη το δικαίωμα στη σιωπή: «Θα το έκανε αν της χορηγούνταν χάρη»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η σύντροφος και συνεργός του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, αρνήθηκε σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, να απαντήσει στις ερωτήσεις μιας Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρός της, ο Τζέιμς Κόμερ, αφού ολοκληρώθηκε η σύντομη ακρόασή της, κεκλεισμένων των θυρών.

«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις» είπε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους.

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί.

«Ο δικηγόρος της είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ο Κόμερ. «Μόνο εκείνη μπορεί να δώσει την πλήρη εικόνα για την υπόθεση» υπογράμμισε ο δικηγόρος της.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο απονομής χάρης ή μείωσης της ποινής στη Μάξγουελ. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Κλίντον, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες που σχετίζονται με τον Επστάιν.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτική» την επιλογή της Μάξγουελ να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές είχαν πολλά ερωτήματα τόσο για τα εγκλήματα που διέπραξε μαζί με τον Επστάιν όσο και για το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης