Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, μετά τη συμμετοχή αντιπροσωπειών των δύο χωρών σε έμμεσες διαβουλεύσεις στο Ομάν