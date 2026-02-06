Μεγάλωνε μόνος του δύο παιδιά ο Τούρκος ελεγκτής που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ο Έλληνας στη Γερμανία
Μεγάλωνε μόνος του δύο παιδιά ο Τούρκος ελεγκτής που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ο Έλληνας στη Γερμανία
«Τα δύο παιδιά ήταν στο νοσοκομείο και είδαν τον πατέρα τους στο νεκροκρέβατο, δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», λέει ο ξάδελφος του Σερκάν
Ενας 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον ελεγκτή Σερκάν Σ. το βράδυ της Δευτέρας διέμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο, κατά δήλωσή του. Δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο, ούτε είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τη γερμανική αστυνομία, ενώ ο 26χρονος ταξίδευε μόνος του .
Ο 36χρονος Σερκάν ήταν πατέρας οικογένειας από το Λούντβιγκσαφεν και εν τέλει κατέληξε στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα από τον ξυλοδαρμό του από εγκεφαλική αιμορραγία. Μάλιστα όταν ο πατέρας του έμαθε για την επίθεση στον γιο του, υπέφερε από καρδιακή προσβολή. Η οικογένειά του έμεινε δίπλα στον Σερκάν μέχρι και τις τελευταίες στιγμές.
Φίλοι και συγγενείς έσπευσαν στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, όταν έμαθαν τι συνέβη μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε. Οι γιοι του Ερντάλ (13 ετών) και Αλί Εκμπέρ (11 ετών), αγωνιούσαν για περίπου δύο ημέρες στο νοσοκομείο για τον πατέρα τους, αλλά την Τετάρτη το πρωί κηρύχθηκε νεκρός.
«Τα δύο παιδιά ήταν επίσης στο νοσοκομείο και είδαν τον πατέρα τους στο νεκροκρέβατο. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», λέει ο ξάδελφος του Σερκάν, Ενγκίν, σε συνέντευξη στο RTL.
«Πέθανε εξαιτίας ενός εισιτηρίου. Πέθανε εξαιτίας 60 ευρώ. Είναι τόσο άσκοπο», δήλωσε ο θείος του καθώς σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας 26χρονος άνδρας χωρίς εισιτήριο χτυπούσε επανειλημμένα τον ελεγκτή στο κεφάλι.
Η τοπική εισαγγελία δήλωσε στο RTL: «Ο 26χρονος ύποπτος είναι Έλληνας υπήκοος και, σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, κατοικεί στο Λουξεμβούργο. Δεν υπάρχουν προηγούμενα ποινικά αδικήματα ή αστυνομικές πληροφορίες στη Γερμανία», ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε προφυλάκιση.
Το ζήτημα παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια τα κρούσματα βίας εναντίον ελεγκτών και άλλων εργαζομένων στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, οι επιθέσεις κάθε είδους φτάνουν τις 3.000 τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν οκτώ κάθε μέρα!
«Εδώ και χρόνια επισημαίνουμε το πρόβλημα» δηλώνει ο Μάρτιν Μπούρκερτ, εκπρόσωπος του συνδικάτου EVG, στον ραδιοσταθμό Bayern2. Όπως τονίζει ο ίδιος, «το 82% των εργαζομένων στους Σιδηροδρόμους έχει βιώσει φραστικές επιθέσεις ή ακόμα και σωματική βία. Πρόκειται για αριθμούς που σοκάρουν».
Ο 36χρονος Σερκάν ήταν πατέρας οικογένειας από το Λούντβιγκσαφεν και εν τέλει κατέληξε στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα από τον ξυλοδαρμό του από εγκεφαλική αιμορραγία. Μάλιστα όταν ο πατέρας του έμαθε για την επίθεση στον γιο του, υπέφερε από καρδιακή προσβολή. Η οικογένειά του έμεινε δίπλα στον Σερκάν μέχρι και τις τελευταίες στιγμές.
Φίλοι και συγγενείς έσπευσαν στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, όταν έμαθαν τι συνέβη μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε. Οι γιοι του Ερντάλ (13 ετών) και Αλί Εκμπέρ (11 ετών), αγωνιούσαν για περίπου δύο ημέρες στο νοσοκομείο για τον πατέρα τους, αλλά την Τετάρτη το πρωί κηρύχθηκε νεκρός.
«Τα δύο παιδιά ήταν επίσης στο νοσοκομείο και είδαν τον πατέρα τους στο νεκροκρέβατο. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», λέει ο ξάδελφος του Σερκάν, Ενγκίν, σε συνέντευξη στο RTL.
«Πέθανε εξαιτίας ενός εισιτηρίου. Πέθανε εξαιτίας 60 ευρώ. Είναι τόσο άσκοπο», δήλωσε ο θείος του καθώς σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας 26χρονος άνδρας χωρίς εισιτήριο χτυπούσε επανειλημμένα τον ελεγκτή στο κεφάλι.
Η τοπική εισαγγελία δήλωσε στο RTL: «Ο 26χρονος ύποπτος είναι Έλληνας υπήκοος και, σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, κατοικεί στο Λουξεμβούργο. Δεν υπάρχουν προηγούμενα ποινικά αδικήματα ή αστυνομικές πληροφορίες στη Γερμανία», ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε προφυλάκιση.
Mehr als tausend Menschen versammelten sich in Ludwigshafen. Sie nahmen an dem Totengebet für Serkan C. teil. Der 36-jährige Zugbegleiter war während seiner Arbeit tödlich attackiert worden. https://t.co/h8SxQNTYBN— IslamiQ (@IslamiQde) February 5, 2026
Αγωνία για την ασφάλεια των εργαζομένων
Το ζήτημα παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια τα κρούσματα βίας εναντίον ελεγκτών και άλλων εργαζομένων στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, οι επιθέσεις κάθε είδους φτάνουν τις 3.000 τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν οκτώ κάθε μέρα!
«Εδώ και χρόνια επισημαίνουμε το πρόβλημα» δηλώνει ο Μάρτιν Μπούρκερτ, εκπρόσωπος του συνδικάτου EVG, στον ραδιοσταθμό Bayern2. Όπως τονίζει ο ίδιος, «το 82% των εργαζομένων στους Σιδηροδρόμους έχει βιώσει φραστικές επιθέσεις ή ακόμα και σωματική βία. Πρόκειται για αριθμούς που σοκάρουν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα