Εκατοντάδες λογαριασμοί της Credit Suisse φέρεται να συνδέονται με το Ναζιστικό καθεστώς

Από σχετική έρευνα προέκυψε ότι πάνω από 800 λογαριασμοί στην ελβετική τράπεζα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ίσως να συνδέονται με Ναζί