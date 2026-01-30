Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Οι ΗΠΑ αφαιρούν τη πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier, με δασμούς απειλεί ο Τραμπ
Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι Αρχές του Καναδά αρνούνται, κατά τρόπο «αδικαιολόγητο, παράνομο και μόνιμο» να δώσουν πιστοποίηση στα αμερικανικά τζετ Gulfstream 500, 600, 700 και 800
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier και όλων των υπόλοιπων αεροπλάνων που κατασκευάζονται στον Καναδά εν είδει αντιποίνων για την άρνηση των καναδικών Αρχών, όπως είπε, να πιστοποιήσουν αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας Gulfstream.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Αρχές του Καναδά αρνούνται, κατά τρόπο «αδικαιολόγητο, παράνομο και μόνιμο» να δώσουν πιστοποίηση στα αμερικανικά τζετ των τύπων Gulfstream 500, 600, 700 και 800.
«Θα αποσύρουμε διά της παρούσης την πιστοποίηση των δικών τους Bombardier Global Express», τόνισε αναφερόμενος σε business jets της καναδικής βιομηχανίας, καθώς και «όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά, ωσότου η Gulfstream -σπουδαία αμερικανική εταιρεία- να λάβει πλήρη πιστοποίηση».
Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ακόμη ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών «50% σε όλα τα (καναδικά) αεροσκάφη που πωλούνται στις ΗΠΑ» αν η καναδική κυβέρνηση διατηρήσει σε ισχύ «την απαγόρευση» των πωλήσεων «προϊόντων της Gulfstream».
Από την πλευρά του, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ φάνηκε να υποβαθμίζει τη Δευτέρα τις πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τελωνειακών δασμών 100%, εκτιμώντας πως πρόκειται πριν απ’ όλα για διαπραγματευτική τακτική, ώστε να κλειστεί πιο ευνοϊκή για την Ουάσιγκτον εμπορική συμφωνία.
Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να μειώνει συστηματικά τον Καναδό πρώην πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό αποκξαλώντας τον «κυβερνήτη» για να τον ταπεινώνει και για θυμίζει την πρόθεσή του ο Καναδάς να γίνει αμερικανική πολιτεία.
Ο διάδοχός του Κάρνεϊ, που ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο, μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί σε αντεγκλήσεις επί προσωπικού με τον Τραμπ, όμως, έπειτα από αξιοσημείωτη ομιλία του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στη σύνοδο του Νταβός, ο τόνος του Αμερικανού προέδρου δεν σταματά να σκληραίνει.
