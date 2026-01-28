Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Αποκάλυψη Politico: Ο επικεφαλής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας του Τραμπ ανέβασε ευαίσθητα αρχεία σε δημόσια έκδοση του ChatGPT
Είχε ζητήσει ειδική άδεια για να χρησιμοποιεί το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης
Ο προσωρινός διευθυντής της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών (CISA) των ΗΠΑ ανέβασε ευαίσθητα έγγραφα συμβολαίων σε δημόσια έκδοση του ChatGPT το περασμένο καλοκαίρι, «πυροδοτώντας» πολλαπλές αυτοματοποιημένες προειδοποιήσεις ασφαλείας που έχουν σκοπό να αποτρέψουν τη διαρροή κυβερνητικού υλικού, αποκαλύπτει το Politico επικαλούμενο τέσσερις αξιωματούχους από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) με γνώση του περιστατικού.
Η προφανής αυτή παραβίαση των κανόνων ασφαλείας του Μαντού Γκοττουμουκκάλα είναι αξιοσημείωτη, καθώς ο ίδιος είχε ζητήσει ειδική άδεια από το Γραφείο του Επικεφαλής Πληροφορικής της CISA για να χρησιμοποιήσει το δημοφιλές εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης αμέσως μετά την άφιξή του στην υπηρεσία αυτό το Μάιο, όπως ανέφεραν τρεις από τους αξιωματούχους που επικαλείται το δημοσίευμα. Η εφαρμογή ήταν μπλοκαρισμένη για άλλους υπαλλήλους του DHS εκείνη την περίοδο.
Κανένα από τα αρχεία που ανέβασε ο Γκοττουμουκκάλα στο ChatGPT δεν ήταν απόρρητο, σύμφωνα με τις πηγές του Politico που επέλεξαν να μιλήσουν υπό καθεστώς ανωνυμίας για λόγους προστασίας τους. Ωστόσο, τα αρχεία περιλάμβαναν έγγραφα συμβολαίων της CISA που έφεραν την ένδειξη «μόνο για επίσημη χρήση», μια κυβερνητική σήμανση που αφορά πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται ευαίσθητες και δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται.
Οι «αισθητήρες» κυβερνοασφάλειας της CISA εντόπισαν τις αναρτήσεις τον περασμένο Αύγουστο, δήλωσαν οι τέσσερις αξιωματούχοι. Ένας από αυτούς διευκρίνισε ότι υπήρξαν πολλές τέτοιες προειδοποιήσεις μόνο την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ανέλαβαν στη συνέχεια να διενεργήσουν εσωτερική έρευνα για να εκτιμήσουν εάν επλήγη με οποιονδήποτε τρόπο η κυβερνητική ασφάλεια από τα συμβάντα. Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας.
Σε δήλωση της μέσω email, η Διευθύντρια Δημόσιων Σχέσεων της CISA, Μάρσι ΜακΚάρθι, ανέφερε ότι ο Γκοττουμουκκάλα «έλαβε άδεια να χρησιμοποιήσει το ChatGPT με ελέγχους του DHS σε εφαρμογή» και ότι «η χρήση αυτή ήταν βραχυπρόθεσμη και περιορισμένη». Η ΜακΚάρθι πρόσθεσε ότι η υπηρεσία έχει ως αποστολή της «την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων τεχνολογιών για την προώθηση του κυβερνητικού εκσυγχρονισμού» και «την υλοποίηση της εντολής του Τραμπ που καταργεί τα εμπόδια για την ηγεσία της Αμερικής στην τεχνητή νοημοσύνη».
Το email φάνηκε επίσης να αμφισβητεί τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων όπως την περιγράφει το Politico: «Ο υπηρεσιακός διευθυντής Δρ. Μαντού Γκοττουμουκκάλα χρησιμοποίησε το ChatGPT τελευταία φορά στα μέσα Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο προσωρινής εξαίρεσης που χορηγήθηκε σε ορισμένους υπαλλήλους» αναφέρεται χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας της CISA εξακολουθεί να έχει ως προεπιλογή τον αποκλεισμό πρόσβασης στο ChatGPT, εκτός και αν χορηγηθεί εξαίρεση.
Ο Γκοττουμουκκάλα είναι αυτή τη στιγμή ο ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος της CISA, μιας υπηρεσίας που έχει αναλάβει την προστασία των ομοσπονδιακών δικτύων από προηγμένους, κρατικώς υποστηριζόμενους χάκερ από εχθρικές χώρες, όπως η Ρωσία και η Κίνα.
Οποιοδήποτε υλικό ανέβηκε στη δημόσια έκδοση του ChatGPT που χρησιμοποιούσε ο Γκοττουμουκκάλα, έχει κοινοποιηθεί στην OpenAI, την ιδιοκτήτρια εταιρεία της πλατφόρμας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην απάντηση ερωτημάτων από άλλους χρήστες της εφαρμογής. Η OpenAI έχει αναφέρει ότι η εφαρμογή έχει πάνω από 700 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες συνολικά.
Άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εγκριθεί για χρήση από τους υπαλλήλους του αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας όπως το chatbot που έχει κατασκευαστεί από το DHS (το DHSChat) είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να αποτρέπουν την έξοδο ερωτημάτων ή εγγράφων από τα ομοσπονδιακά δίκτυα.
«Ο Γκοττουμουκκάλα πίεσε την CISA να του παράσχει το ChatGPT και στη συνέχεια έκανε ανάρμοστη χρήση», τονίζει ο πρώτος αξιωματούχος.
Όλοι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εκπαιδεύονται στη σωστή διαχείριση ευαίσθητων εγγράφων. Σύμφωνα με την πολιτική του DHS, οι αξιωματούχοι ασφαλείας οφείλουν επίσης να ερευνούν την «αιτία και το αποτέλεσμα» οποιασδήποτε έκθεσης εγγράφων για επίσημη χρήση και να κρίνουν κατά πόσο αρμόζει να ληφθούν διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα. Ανάλογα με τις περιστάσεις, αυτά τα μέτρα μπορεί να κυμαίνονται από υποχρεωτική επανεκπαίδευση ή επίσημη προειδοποίηση, έως πιο σοβαρές ποινές, όπως η αναστολή ή η ανάκληση άδειας ασφαλείας, δήλωσε ένας από τους τέσσερις αξιωματούχους.
Μετά την ανίχνευση της δραστηριότητας από το DHS, ο Γκοττουμουκκάλα συνομίλησε με ανώτερους αξιωματούχους του DHS για να εξετάσουν τα αρχεία που ανέβασε στο ChatGPT. Ο τότε υπηρεσιακός γενικός σύμβουλος του DHS, Τζόζεφ Μαζάρα, συμμετείχε στην αξιολόγηση ενδεχόμενης ζημιάς στο τμήμα, μαζί με τον Αντουάν ΜακΚορντ, επικεφαλής του τομέα της πληροφορικής του DHS. Ο Γκοττουμουκκάλα είχε επίσης συναντήσεις τον Αύγουστο με τον επικεφαλής πληροφορικής της CISA, Ρόμπερτ Κόστελο, και τον επικεφαλής νομικών υπηρεσιών της CISA, Σπένσερ Φίσερ, με αντικείμενο το περιστατικό και τη σωστή διαχείριση εγγράφων «μόνο για επίσημη χρήση», όπως ανέφεραν οι τέσσερις αξιωματούχοι.
Ο Γκοττουμουκκάλα είναι προσωρινός επικεφαλής της υπηρεσίας από τον περασμένο Μάιο, όταν διορίστηκε από την Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ, ως αναπληρωτής διευθυντής. Ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της CISA, ο ειδικός σύμβουλος του DHS, Σον Πλάνκεϊ, αποκλείστηκε πέρυσι από τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ εξαιτίας μιας σύμβασης ναυπήγησης πλοίων της Ακτοφυλακής. Ακόμα δεν έχει οριστεί ημερομηνία νέας ακροαματικής διαδικασίας για την επιβεβαίωσή του.
