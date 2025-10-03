Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αντιμέτωπη με τη δεύτερη πρόταση μομφής μέσα σε τρεις μήνες - Οι τάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο

Αυτή τη φορά, ωστόσο, περισσότεροι ευρωβουλευτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να στηρίξουν την πρόταση μομφής που κατέθεσε η Αριστερά. Σε αυτή τη διαδικασία αναμένεται να προστεθούν και οι Patriots, με τον ηγέτη τους,προστατευόμενο της, να δηλώνει πως θα τη στηρίξουν, παρά τις ιδεολογικές διαφορές.Με βάση τις τοποθετήσεις στις προηγούμενες ψηφοφορίες και τα πρώτα σήματα από τις εθνικές αντιπροσωπείες, το Politico εκτιμά ότι μέρος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών θα στηρίξει επίσης την πρόταση.Στο χειρότερο σενάριο για την πρόεδρο της Επιτροπής, οι Σοσιαλιστές, οι Renew και οι Πράσινοι που δεν την είχαν στηρίξει τον Ιούλιο, θα μπορούσαν τώρα να ενισχύσουν το «αντι-Λάιεν» μέτωπο.Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, η Φον ντερ Λάιεν θα συγκεντρώσει το πολύ 305 ψήφους εναντίον της — πολύ λιγότερες από τις 480 που απαιτούνται για την πτώση της, εφόσον ψηφίσουν όλοι οι ευρωβουλευτές.