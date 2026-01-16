Επιμένει ο Ράμα μετά το παραλήρημα σε Έλληνα δημοσιογράφο και αμφισβητεί τη σχέση όσων μιλούν ελληνικά με Πλάτωνα και Αριστοτέλη

Το επεισόδιο

Κλείσιμο

Δείτε το βίντεο

Διαβάστε όλο τον διάλογο

Σε προσπάθεια αναδίπλωσης προχώρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια επίθεσή του στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι. Με ανάρτησή του στα social media, ο Ράμα υποστηρίζει πλέον ότι όσα είπε ήταν…Στην ανάρτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργόςυποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του προς τον Τζον Ντεφτέριο δεν ήταν «ούτε στο ελάχιστο εχθρικές», αλλά είχαν «χιουμοριστικό τόνο». Κάνει λόγο για αποσπασματική παρουσίαση των λεγομένων του, η οποία –όπως ισχυρίζεται– μετατράπηκε σε «δημόσια πολεμική με εθνικιστικό πάθος», φαινόμενο που, κατά τον ίδιο, «συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά media».Στο ίδιο κείμενο, ο Ράμα επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι δεν αμφισβητεί πως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί «το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού». Προσθέτει ότι τρέφει «μόνο θαυμασμό» για τον ελληνικό πολιτισμό, παλαιό και σύγχρονο, και μιλά για «αδελφική» σχέση των δύο λαών, εκφράζοντας παράλληλα «ειδικό σεβασμό» προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.Ωστόσο, το κλείσιμο της ανάρτησής του επαναφέρει τον ίδιο τόνο που προκάλεσε αρχικά την κατακραυγή. Ο Ράμα σημειώνει ειρωνικά ότι, αφήνοντας εκ νέου αιχμές.«Είμαι έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και ορισμένων κουρασμένων Ελλήνων πολιτικών στον απολύτως αμερόληπτο, αλλά φιλικό και χιουμοριστικό τόνο της συνομιλίας μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο John Defterios στο πάνελ που διοργανώθηκε στο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι!Είναι απίστευτο ότι μια φράση που ειπώθηκε για πλάκα μπορεί να βγει εντελώς από το πλαίσιο της και να μετατραπεί σε δημόσια διαμάχη που τροφοδοτείται από εθνικιστικό πάθος, κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης!Αλλά διαβεβαιώνω όλους όσους ανησυχούν και αισθάνονται προσβεβλημένοι ότι δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. ότι η ελληνική κουλτούρα αξίζει μόνο θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει δώσει στην ανθρωπότητα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι, για μένα, ένας αναντικατάστατος γείτονας και αδιαίρετος αδελφός του αλβανικού λαού, και ότι τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας 🇦🇱❤️🇬🇷Έχουμε καταλάβει ο ένας τον άλλον; Ελπίζω ναι.Αλλά, παρακαλώ, όσοι είναι αναστατωμένοι και προσβεβλημένοι από το χιούμορ μου, ας μην περιμένουν από μένα να θεωρήσω όποιον γράφει και μιλάει ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος των προαναφερθέντων ως διάδοχο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.🤷🏻‍♂️Αυτό είναι όλο.»Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά το ιδιαίτερα φορτισμένο επεισόδιο στη σκηνή της συνόδου στο Αμπού Ντάμπι, όταν ο Έντι Ράμα, με αφορμή αρχικό γλωσσικό λάθος στην προσφώνηση των ονομάτων, εξαπέλυσε επανειλημμένες αιχμές κατά του Τζον Ντεφτέριου λόγω της ελληνικής του καταγωγής.Μεταξύ άλλων, τον κατηγόρησε ότι «υποτιμά τους άλλους» επειδή, όπως είπε, «νομίζει ότι είναι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», ενώ επανήλθε αργότερα με σχόλια για τον τρόπο που «οι Έλληνες μετρούν τα χρήματα», συνδέοντας μάλιστα τη στάση αυτή με τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τζον Ντεφτέριος: Ας καλωσορίσουμε την εξοχότητά του, Έντι Ράμε, πρωθυπουργό της Αλβανίας, χαίρομαι που σε βλέπω Έντι. Μπορείς να καθίσεις. Και την εξοχότητά του, Μαλίτσο Σπάσιτς, πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου. Θα σας επιτρέψω να με διορθώσετε τώρα, ορίστε.

Μιλόικο Σπάιτς: Μιλόικο Σπάιτς.

Τζον Ντεφτέριος: Ω, Σπάιτς, εντάξει. Έχω ιταλική και ελληνική προφορά.

Έντι Ράμα: Είναι Έντι Ράμα, όχι Ράμε.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Έχω κάνει φανταστική αρχή και με τους δυο σας.

Έντι Ράμα: Είσαι Έλληνας σωστά;

Τζον Ντεφτέριος: Είμαι Έλληνας, ναι.

Έντι Ράμα: Γι’ αυτό μας πρόφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Χαίρομαι που σας έχω και τους δύο.

…..

Έντι Ράμα: Τον μέντορά μας, είναι ο άνθρωπος που έκανε χθες μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει. Το όνομά του είναι Δρ. Σουλτάν Τζάμπερ. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις.

Τζον Ντεφτέριος: Ω αλήθεια; Δεν είμαι σίγουρος…

(γέλια και χειροκροτήματα)

Έντι Ράμα: Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο.

Τζον Ντεφτέριος: Δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να τον γνωρίζω.

Έντι Ράμα: Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.

Τζον Ντεφτέριος: Με όλο το σεβασμό…

Έντι Ράμα: Πρέπει να τελειώσουμε, δεν θέλω να φάω τον χρόνο από αυτή τη σπουδαία χώρα, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες, εμείς είμαστε μία μικρή χώρα, η Σερβία είναι μεγαλύτερη, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η μία. Λυπάμαι, αλλά θα τον αφήσουμε με μία γλυκύτητα στο τέλος.

…...

Τζον Ντεφτέριος: Είναι εκπληκτικό, ένα project ενός δισ. να υλοποιηθεί.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Μία επένδυση ενός δισ. μαζί με τρία τέτοια projects.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Προχωρήστε.

Έντι Ράμα: Ξανά, μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. ΓΙ αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ.



Χρήστες στο «X» απαντούν στον Ράμα



Την επίθεση που εξαπέλυσε ο Έντι Ράμα στον Ντεφτέριο σχολίασαν χρήστες στο X.



Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έκανε το μέσο Daily Turkic για το θέμα, το Χ ενημέρωσε πως χρήστες «άδειασαν», ουσιαστικά, τον Ράμα, επισημαίνοντας πως «μελέτες DNA δείχνουν πως οι μοντέρνοι Έλληνες μοιράζονται το ίδιο DNA με τους Αρχαίους Έλληνες, ακόμα και από τη Μυκηναϊκή Εποχή (περίπου 1.500 π.Χ.)».



