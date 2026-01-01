Δεν είναι μόνο το Κραν Μοντανά: Οι 6 φονικότερες πυρκαγιές σε νυχτερινά κλαμπ

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Από το Cocoanut Grove της Βοστόνης το 1942 στο σήμερα και στη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας
Πάνω από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε έκρηξη που προκάλεσε πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τοπική ώρα στο μπαρ Le Constellation, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά. Όπως αναφέρουν οι Αρχές, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ένδειξη τρομοκρατικής ενέργειας, με το περιστατικό να αποδίδεται σε ατύχημα.
Η τραγωδία στην Ελβετία προστίθεται σε μια σειρά από πολύνεκρα περιστατικά πυρκαγιών σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης που έχουν καταγραφεί διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, κοινά στοιχεία όπως ο μεγάλος αριθμός παρευρισκομένων, η χρήση εύφλεκτων υλικών και οι περιορισμένες έξοδοι κινδύνου συνέβαλαν στην έκταση των απωλειών, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες ή και εκατοντάδες νεκρούς.
Τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου 2023, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές σε νυχτερινό κλαμπ στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Στο Teatre, στη Μούρθια, δεκάδες νέοι είχαν συγκεντρωθεί για να διασκεδάσουν, χωρίς να γνωρίζουν ότι η νύχτα αυτή θα κατέληγε σε τραγωδία.
Η φωτιά ξεκίνησε σε διπλανό χώρο του ίδιου συγκροτήματος και εξαπλώθηκε αστραπιαία. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο πυκνός καπνός κάλυψε το εσωτερικό, εγκλωβίζοντας όσους βρίσκονταν μέσα. Για πολλούς, ο χρόνος δεν αρκούσε ούτε για να αντιληφθούν τι συμβαίνει, καθώς η μουσική και τα φώτα έσβησαν σχεδόν ταυτόχρονα.
Αργότερα έγινε γνωστό ότι το κλαμπ είχε λάβει εντολή να διακόψει τη λειτουργία του το 2022, για λόγους ασφαλείας. Μια εντολή που δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
The Station
Το βράδυ της 20ης Φεβρουαρίου 2003, του Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται από πολύ νωρίς στο κλαμπ Station. Εκεί θα ξεκίναγε, περίπου μια ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, η συναυλία του ροκ συγκροτήματος Great White.
Στις 11, εκείνη τη νύχτα, η συναυλία ξεκίναγε. Το κλαμπ ήταν παραπάνω από γεμάτο. Μέσα ήταν 462 άτομα, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα ήταν 404 άτομα. Την ώρα της έναρξης της συναυλίας, ο μάνατζερ του συγκροτήματος, άναψε δύο βεγγαλικά στο πίσω μέρος της σκηνής. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η οροφή του κλαμπ -η οποία ήταν κατασκευασμένη από αφρώδη πολυουρεθάνη για ηχομόνωση- τυλίχτηκε στις φλόγες.
Όπως καταγράφει και το βίντεο του οπερατέρ ο οποίος βιντεοσκοπούσε την εκδήλωση για λογαριασμό των ιδιοκτητών του κλαμπ, πολύ γρήγορα, το μαγαζί τυλίχτηκε στις φλόγες και στους μαύρους, τοξικούς καπνούς. Παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο που ονομάζεται flashover effect, κατά το οποίο σε δευτερόλεπτα όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα ενός χώρου αναφλέγονται.
Ανάμεσα σε αυτά που ανεφλέγησαν, ήταν και τα μαλλιά των θαμώνων. Ο κόσμος πανικόβλητος προσπαθούσε να βρει την έξοδο. Και όσοι την έβρισκαν, στριμώχνονταν ανάμεσα στους δεκάδες που προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Κάποιοι από αυτούς καίγονταν ζωντανοί. Κάποιοι επιχείρησαν να διαφύγουν από τα παρασκήνια, όμως ένας «υπεύθυνος ασφαλείας», τους γύρισε πίσω.
Στον θάνατο. Πενήντα άτομα, μπερδεύτηκαν στο χάος και εγκλωβίστηκαν στις τουαλέτες, όπου κάηκαν ζωντανοί. Συνολικά, 100 άτομα πέθαναν εκείνο το βράδυ. Άλλοι 230 τραυματίστηκαν βαριά. Στη δίκη που ακολούθησε, αποδείχθηκε ότι το κτίριο που είχε κατασκευαστεί το 1942, είχε περάσει λίγους μήνες πριν από επιθεώρηση της Πυροσβεστικής, η οποία το βρήκε ασφαλές, παρότι δεν είχε κανένα σύστημα πυρασφάλειας και αυτόματης πυρόσβεσης.
Οι ιδιοκτήτες του κλαμπ αντιμετώπισαν περισσότερες από 400 κατηγορίες. Ο ένας καταδικάστηκε σε 4ετη κάθειρξη και άλλος σε 500 ώρες κοινωφελούς εργασίας.
Στη διάρκεια του πάρτι, ένας μπάρμαν παρατήρησε πως κάποιος ξεβίδωσε μια λάμπα από έναν τεχνητό φοίνικα για να φιλήσει το κορίτσι του στο σκοτάδι. Σκαρφάλωσε να την ξαναβιδώσει και από βραχυκύκλωμα, ο φοίνικας τυλίχτηκε στις φλόγες. Για μερικά λεπτά, οι περίπου 1000 θαμώνες δεν είχαν καν καταλάβει ότι υπήρχε φωτιά στο κλαμπ.
Από ένα σημείο και μετά, η πυρκαγιά καταβρόχθιζε τα πάντα. Οι πυροσβέστες που έφτασαν, δεν μπορούσαν να μπουν στο κλαμπ, καθώς οι είσοδοί του ήταν φραγμένες από πτώματα. Στο νοσοκομείο της πόλης, έφτανε ένα θύμα κάθε 11 δευτερόλεπτα. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες για την εποχή μεθόδους, όπως πενικιλλίνη και πλάσμα αίματος.
Πεντακόσιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Στη δίκη που ακολούθησε, ο μαφιόζος ιδιοκτήτης του κλαμπ δεν θα αναλάμβανε την ευθύνη για τις πόρτες που είχε καρφώσει για να μη φεύγουν οι «τσαμπατζήδες». Η ευθύνη θα έπεφτε στον νεαρό, φτωχό μπάρμαν…
Από τη φρίκη που ακολούθησε, 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -οι περισσότεροι δηλητηριασμένοι από τοξίνες που απελευθέρωσε ο φλεγόμενος αφρός πολυοουρεθάνης. Άλλοι 146 τραυματίστηκαν. Οι μαζικές διαμαρτυρίες που ακολούθησαν, για τη διαφθορά που συνδέεται με την πυρκαγιά οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού της Ρουμανίας, Βίκτορ Πόντα.
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν έως και 160 ακόμη, ωστόσο πολλοί από τους τραυματίες έχασαν τη ζωή τους τις επόμενες ημέρες στα νοσοκομεία.
KissKiss ήταν το όνομα του κλαμπ που τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της 27ης Ιανουαρίου 2013, στο Ρίο Γκράντε ντο Σόουλ της Βραζιλίας. Η υπόθεση είναι «καρμπόν» με του Station: Εκείνη τη νύχτα είχαν πάρτι φοιτητικοί σύλλογοι. Ένα συγκρότημα που έπαιζε, άναψε ένα βεγγαλικό και «άρπαξε« η οροφή του κλαμπ. Η διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, υπήρχαν 242 νεκροί και 630 τραυματίες. Οι περισσότεροι από αυτούς, συνεθλίβησαν από το πλήθος που, πανικόβλητο, προσπαθούσε να βγει έξω από το κλαμπ για να γλιτώσει από τη φωτιά…
CollectivΣτις 30 Οκτωβρίου 2015, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, το metalcore συγκρότημα Goodbye to Gravity έδινε συναυλία στο κλαμπ Colectiv για να γιορτάσει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ. Η είσοδος ήταν δωρεάν και η συμμετοχή του κοινού, μαζική. Δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη ο τρόπος που ξέσπασε η πυρκαγιά. Το συγκρότημα άναψε πυροτεχνήματα και ο αφρός πολυουρεθάνης που υπήρχε στην οροφή και τους τοίχους του κλαμπ για ηχομόνωση, τυλίχτηκε αμέσως στις φλόγες.
Από τη φρίκη που ακολούθησε, 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -οι περισσότεροι δηλητηριασμένοι από τοξίνες που απελευθέρωσε ο φλεγόμενος αφρός πολυοουρεθάνης. Άλλοι 146 τραυματίστηκαν. Οι μαζικές διαμαρτυρίες που ακολούθησαν, για τη διαφθορά που συνδέεται με την πυρκαγιά οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού της Ρουμανίας, Βίκτορ Πόντα.
The Lame HorseΤη βραδιά της 5ης Δεκεμβρίου 2009, το νυχτερινό κέντρο Lame Horse στο Περμ της Ρωσίας γιόρταζε τα 8α του γενέθλια. Περισσότερα από 350 άτομα βρίσκονταν εκεί για να διασκεδάσουν. Γύρω στη 1 τα ξημερώματα, όταν άναψαν πυροτεχνήματα για τον εορτασμό, η ξύλινη οροφή του κλαμπ και οι τοίχοι άρπαξαν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στην ηλεκτρική καλωδίωση του κτιρίου, με αποτέλεσμα να σβήσουν τα φώτα. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους 156 άνθρωποι.
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν έως και 160 ακόμη, ωστόσο πολλοί από τους τραυματίες έχασαν τη ζωή τους τις επόμενες ημέρες στα νοσοκομεία.
