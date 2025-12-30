Συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών που δρα στον Ισημερινό

O Άλβαρες Βέρα φέρεται να βρισκόταν πίσω από τους θανάτους 11 στρατιωτικών τον Μάιο, όταν κατά τις αρχές στο Κίτο έγιναν στόχος επίθεσης μελών των Comandos de la Frontera