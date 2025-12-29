Η Ρωσία ψάχνει να βρει ψεύτικες δικαιολογίες για να προβεί σε νέες επιθέσεις, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάσουν τις «χειραγωγήσεις» της Ρωσίας για την δήθεν ουκρανική επίθεση στην κατοικία του Πούτιν
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, προέτρεψε σήμερα τους παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάσουν τις «χειραγωγήσεις» της Ρωσίας για την δήθεν ουκρανική επίθεση στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι η Μόσχα ψάχνει να βρει «ψεύτικες δικαιολογίες» για να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις στον γείτονα της.
«Συνήθης ρωσική τακτική: κατηγορείς την άλλη πλευρά για κάτι που κάνεις εσύ ή σχεδιάζεις» δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε ότι οι ρωσικές κατηγορίες είναι «ψευδείς» και ότι συζήτησε το θέμα με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.
