Λαβροφ: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι για μια διευθέτηση απαιτείται να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υιοθετήσει η χώρα αυτή ουδέτερο, αδέσμευτο καθεστώς