Λαβροφ: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου
ΚΟΣΜΟΣ
Λαβροφ: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι για μια διευθέτηση απαιτείται να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υιοθετήσει η χώρα αυτή ουδέτερο, αδέσμευτο καθεστώς

Λαβροφ: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε αργά απόψε, είπε ότι η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι η Ρωσία έχει τη στρατηγική πρωτοβουλία στην Ουκρανία καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για μια πιθανή διευθέτηση.

Ο Λαβρόφ είπε στο ρωσικό πρακτορείο RIA ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία αποκαλεί «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση».

Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν τώρα την ιδέα, η οποία έγινε σαφής σε όλους, ότι με τη λήξη της θητείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαιτούνταν νέες εκλογές.

Ο Λαβρόφ τόνισε και πάλι ότι για μια διευθέτηση απαιτείται να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υιοθετήσει η χώρα αυτή ουδέτερο, αδέσμευτο καθεστώς.
