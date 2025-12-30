Λαβροφ: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου
Λαβροφ: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι για μια διευθέτηση απαιτείται να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υιοθετήσει η χώρα αυτή ουδέτερο, αδέσμευτο καθεστώς
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε αργά απόψε, είπε ότι η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι η Ρωσία έχει τη στρατηγική πρωτοβουλία στην Ουκρανία καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για μια πιθανή διευθέτηση.
Ο Λαβρόφ είπε στο ρωσικό πρακτορείο RIA ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία αποκαλεί «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση».
Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν τώρα την ιδέα, η οποία έγινε σαφής σε όλους, ότι με τη λήξη της θητείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαιτούνταν νέες εκλογές.
Ο Λαβρόφ τόνισε και πάλι ότι για μια διευθέτηση απαιτείται να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υιοθετήσει η χώρα αυτή ουδέτερο, αδέσμευτο καθεστώς.
Ο Λαβρόφ είπε στο ρωσικό πρακτορείο RIA ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία αποκαλεί «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση».
Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν τώρα την ιδέα, η οποία έγινε σαφής σε όλους, ότι με τη λήξη της θητείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαιτούνταν νέες εκλογές.
Ο Λαβρόφ τόνισε και πάλι ότι για μια διευθέτηση απαιτείται να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υιοθετήσει η χώρα αυτή ουδέτερο, αδέσμευτο καθεστώς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα