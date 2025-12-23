Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Έντονη πυρηνική κινητικότητα στην Κίνα «βλέπει» το Πεντάγωνο: Πάνω από 100 διηπειρωτικοί πύραυλοι έχουν εγκατασταθεί κοντά στη Μογγολία
Το Πεκίνο δεν δείχνει καμία διάθεση να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών, λέει το προσχέδιο της έκθεσης του αμερικανικού Πενταγώνου - Εκτιμήσεις πως η Κίνα μπορεί να διαθέτει πάνω από 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η Κίνα επεκτείνει και εκσυγχρονίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη παγκοσμίως. Αντίστοιχη εκτίμηση διατυπώνει και το Bulletin of the Atomic Scientists, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Σικάγο. Το Πεκίνο, πάντως, απορρίπτει κατηγορηματικά τις αναφορές περί στρατιωτικής κλιμάκωσης, κάνοντας λόγο για προσπάθειες «συκοφάντησης και δυσφήμησης της Κίνας» και για σκόπιμη παραπλάνηση της διεθνούς κοινότητας.
When asked to comment on a draft report from the US Pentagon claims that China may have already deployed over 100 intercontinental ballistic missiles in its three newest missile silo fields and shows no willingness to engage in arms control negotiations, Chinese Foreign Ministry… pic.twitter.com/vRvfF6qLyr— Global Times (@globaltimesnews) December 23, 2025
Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης σε συνεργασία με την Κίνα και τη Ρωσία. Ωστόσο, το προσχέδιο της έκθεσης του Πενταγώνου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Πεκίνο δεν εμφανίζεται πρόθυμο να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. «Συνεχίζουμε να μην διαπιστώνουμε καμία διάθεση από το Πεκίνο για την προώθηση τέτοιων μέτρων ή για πιο ολοκληρωμένες συζητήσεις ελέγχου των εξοπλισμών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους πυραύλους στερεών καυσίμων DF-31, με την έκθεση να εκτιμά ότι η Κίνα έχει εγκαταστήσει πάνω από 100 τέτοιους διηπειρωτικούς πυραύλους σε σιλό κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Το Πεντάγωνο είχε στο παρελθόν επιβεβαιώσει την ύπαρξη των συγκεκριμένων πεδίων σιλό, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον αριθμό των πυραύλων που είχαν τοποθετηθεί. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.
Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι η χώρα «διατηρεί αμυντική πυρηνική στρατηγική, κρατά τις πυρηνικές της δυνάμεις στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για την εθνική ασφάλεια και τηρεί τη δέσμευσή της για μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές». Η έκθεση δεν προσδιορίζει πιθανούς στόχους των νέων πυραύλων, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι το περιεχόμενό της ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν κατατεθεί στο Κογκρέσο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πενταγώνου, το κινεζικό απόθεμα πυρηνικών κεφαλών βρισκόταν το 2024 στις «χαμηλές 600», γεγονός που αντανακλά «βραδύτερο ρυθμό παραγωγής σε σύγκριση με προηγούμενα έτη». Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η πυρηνική επέκταση συνεχίζεται και ότι η Κίνα βρίσκεται σε τροχιά να διαθέτει πάνω από 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030. Το Πεκίνο επαναλαμβάνει ότι ακολουθεί στρατηγική «αυτοάμυνας» και πολιτική μη πρώτης χρήσης πυρηνικών όπλων.
According to a recent Pentagon draft report seen by Reuters, China is likely to have loaded well over 100 DF-31 Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM) into its latest three silo fields, located near the Chinese border with Mongolia, as the People’s Liberation Army continues… pic.twitter.com/bZ3xxmDaWY— OSINTdefender (@sentdefender) December 22, 2025
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι επιθυμεί την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, χωρίς να έχει διευκρινίσει τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει μια τέτοια κίνηση. Στο παρελθόν, τόσο ο ίδιος κατά την πρώτη του θητεία όσο και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιχείρησαν να εμπλέξουν την Κίνα και τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις για την αντικατάσταση της συνθήκης New START με μια τριμερή συμφωνία στρατηγικού πυρηνικού ελέγχου.
Εκκαθαρίσεις κατά της διαφθοράς
Ξεχωριστό κεφάλαιο της έκθεσης αφορά τις εκτεταμένες αντικαθεστωτικές εκκαθαρίσεις που έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA) να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι εκκαθαρίσεις ενδέχεται να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα την πυρηνική ετοιμότητα, ωστόσο «δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμες βελτιώσεις» στις ένοπλες δυνάμεις.
Παράλληλα, τα έσοδα των μεγάλων κινεζικών αμυντικών βιομηχανιών μειώθηκαν το περασμένο έτος, καθώς οι έρευνες για διαφθορά επιβράδυναν συμβόλαια και προμήθειες εξοπλισμών, σύμφωνα με δεξαμενή σκέψης που παρακολουθεί τις ένοπλες συγκρούσεις.
Η έκθεση αναφέρει ότι, τους τελευταίους 18 μήνες, τουλάχιστον 26 νυν και πρώην ανώτατα στελέχη κρατικών εταιρειών όπλων ερευνήθηκαν ή απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, με τις έρευνες να επεκτείνονται από τον κλάδο πυραύλων και ρουκετών σε μεγάλο μέρος της κινεζικής αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών και ναυπηγικών τομέων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr