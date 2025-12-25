Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Κλέφτες στο Τέξας έδεσαν ΑΤΜ σε αυτοκίνητο, το τράβηξαν και έκαναν «γης μαδιάμ» το κατάστημα που ήταν μέσα
Σε μικρή απόσταση, ωστόσο, το καλώδιο κόπηκε και το ΑΤΜ έμεινε στη μέση του δρόμου
Γης Μαδιάμ έκαναν κατάστημα στο βόρειο Τέξας οι δύο ληστές που προσπάθησαν την παραμονή των Χριστουγέννων να αρπάξουν το ΑΤΜ που ήταν μέσα στο κτήριο.
Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες διέφυγαν σέρνοντας πίσω τους το ΑΤΜ.
Σε μικρή απόσταση, ωστόσο, το καλώδιο κόπηκε με αποτέλεσμα η κλοπή να μείνει στη μέση και το ΑΤΜ να βρεθεί εγκαταλελειμμένο.
Λίγο παρακάτω βρέθηκε παρατημένο και το SUV που χρησιμοποίησαν οι δράστες και για το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί από το Ντάλας.
WATCH: Masked thieves ram a stolen SUV into a Texas 7-Eleven, shattering the store windows and tearing out an ATM.— Fox News (@FoxNews) December 24, 2025
Police say the vehicle was stolen in Dallas and could be tied to other ATM heists. pic.twitter.com/PTzdxZMkoi
