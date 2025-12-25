Κλέφτες στο Τέξας έδεσαν ΑΤΜ σε αυτοκίνητο, το τράβηξαν και έκαναν «γης μαδιάμ» το κατάστημα που ήταν μέσα
Κλέφτες στο Τέξας έδεσαν ΑΤΜ σε αυτοκίνητο, το τράβηξαν και έκαναν «γης μαδιάμ» το κατάστημα που ήταν μέσα

Σε μικρή απόσταση, ωστόσο, το καλώδιο κόπηκε και το ΑΤΜ έμεινε στη μέση του δρόμου

Γης Μαδιάμ έκαναν κατάστημα στο βόρειο Τέξας οι δύο ληστές που προσπάθησαν την παραμονή των Χριστουγέννων να αρπάξουν το ΑΤΜ που ήταν μέσα στο κτήριο.

Οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος 7-Eleven κατέγραψαν καρέ-καρέ τις κινήσεις των δύο δραστών.

Όπως φαίνεται ο ένας έδεσε με καλώδιο το ΑΤΜ στο πίσω μέρος του οχήματος τους, με τον δεύτερο να πατάει γκάζι με αποτέλεσμα να διαλυθεί το εσωτερικό του καταστήματος.



Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες διέφυγαν σέρνοντας πίσω τους το ΑΤΜ.

Σε μικρή απόσταση, ωστόσο, το καλώδιο κόπηκε με αποτέλεσμα η κλοπή να μείνει στη μέση και το ΑΤΜ να βρεθεί εγκαταλελειμμένο.

Λίγο παρακάτω βρέθηκε παρατημένο και το SUV που χρησιμοποίησαν οι δράστες και για το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί από το Ντάλας.
