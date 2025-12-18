Η πρόεδρος του Μεξικού προτείνει να μεσολαβήσει μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας για να αποφευχθεί μια «ένοπλη επέμβαση»

Θα επιδιώξουμε, μαζί με όλες τις χώρες που το επιθυμούν στη Λατινική Αμερική ή σε άλλες ηπείρους, μια ειρηνική λύση, είπε η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ