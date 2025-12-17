Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Η Ρωσία προετοιμάζεται να διεξάγει ένα νέο έτος πολέμου στην Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι
Ζητά από τους συμμάχους να δείξουν στη Μόσχα ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη»
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της αυριανής κρίσιμης σημασίας συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα συζητηθούν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, κάλεσε σήμερα τους συμμάχους να εξακολουθήσουν να στηρίζουν το Κίεβο και να δείξουν στη Ρωσία ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη».
«Το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων – το αποτέλεσμα για την Ευρώπη – πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η Ρωσία να νιώσει ότι η επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο τη νέα χρόνια θα είναι άσκοπη, επειδή η Ουκρανία θα έχει υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του ομιλία.
Ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι στόχοι της Μόσχας στη χώρα «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να διεξάγει ένα νέο «έτος πολέμου» στην Ουκρανία το 2026.
«Σήμερα, ακούσαμε ένα νέο μήνυμα από τη Μόσχα ότι ετοιμάζονται την επόμενη χρονιά για άλλο ένα έτος πολέμου», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
