«Δεν πίνω, αλλά αν το έκανα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να είμαι αλκοολικός»: Απόλυτη κάλυψη από τον Τραμπ στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου
«Δεν πίνω, αλλά αν το έκανα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να είμαι αλκοολικός»: Απόλυτη κάλυψη από τον Τραμπ στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου
Επίθεση από τον Αμερικανό πρόεδρο στο Vanity Fair: «Έχει χάσει τον δρόμο του, έχει χάσει και τους αναγνώστες του» - Είναι φανταστική, είπε για τη Σούζαν Γουάιλς
Την απόλυτη στήριξή του στην Σούζι Γουάιλς εξέφρασε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη δήλωση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου σε συνέντευξή της στο Vanity Fair στην οποία ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την προσωπικότητα αλκοολικού.
«Όχι, εννοούσε ότι είμαι... Βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, αλλά έχω πει συχνά ότι αν το έκανα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να είμαι αλκοολικός. Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου, όντως. Είμαι μια πολύ κτητική προσωπικότητα» είπε ο Τραμπ στη New York Post.
Αναφορικά με τη συνέντευξη της Γουάιλς, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν την έχει διαβάσει και δεν παρέλειψε να επιτεθεί στο Vanity Fair.
«Δεν το διάβασα, αλλά δεν διαβάζω το Vanity Fair» δήλωσε o Τραμπ και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι από αυτά που ακούω, τα γεγονότα ήταν λάθος, και ήταν μια πολύ παραπλανητική συνέντευξη, σκόπιμα παραπλανητική».
«Αν κάποιος γνωρίζει την δημοσιογράφο και αν γνωρίζει το Vanity Fair, το Vanity Fair είναι εντελώς... έχει χάσει τον δρόμο του. Έχει χάσει και τους αναγνώστες του, όπως ξέρετε» επισήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ερωτηθείς αν έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Γουάιλς, ο πρόεδρος απάντησε: «Είναι φανταστική».
«Όχι, εννοούσε ότι είμαι... Βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, αλλά έχω πει συχνά ότι αν το έκανα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να είμαι αλκοολικός. Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου, όντως. Είμαι μια πολύ κτητική προσωπικότητα» είπε ο Τραμπ στη New York Post.
«Είμαι τυχερός που δεν πίνω»«Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου. Είμαι τυχερός που δεν πίνω. Αν το έκανα, θα μπορούσα κάλλιστα, επειδή το έχω πει αυτό, ποια είναι η λέξη; Όχι κτητικός, κτητικός και εθιστικός τύπος προσωπικότητας. Ω, το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορές πριν».
Αναφορικά με τη συνέντευξη της Γουάιλς, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν την έχει διαβάσει και δεν παρέλειψε να επιτεθεί στο Vanity Fair.
«Δεν το διάβασα, αλλά δεν διαβάζω το Vanity Fair» δήλωσε o Τραμπ και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι από αυτά που ακούω, τα γεγονότα ήταν λάθος, και ήταν μια πολύ παραπλανητική συνέντευξη, σκόπιμα παραπλανητική».
«Αν κάποιος γνωρίζει την δημοσιογράφο και αν γνωρίζει το Vanity Fair, το Vanity Fair είναι εντελώς... έχει χάσει τον δρόμο του. Έχει χάσει και τους αναγνώστες του, όπως ξέρετε» επισήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ερωτηθείς αν έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Γουάιλς, ο πρόεδρος απάντησε: «Είναι φανταστική».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα