Χιλή: Κραδαίνοντας πορτρέτα του Πινοσέτ πανηγύρισαν οι οπαδοί του ακροδεξιού Καστ για την εκλογή του στην προεδρία

Θα γίνει τον Μάρτιο ο πιο δεξιός αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής μετά το τέλος της δικτατορίας υπό τον Αουγκούστο Πινοσέτ το 1990