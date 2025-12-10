Το Voyager 1 έτοιμο να ξαναγράψει ιστορία, το 2026 θα φτάσει σε απόσταση μίας «ημέρας φωτός» από τη Γη

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Το Voyager 1, μαζί με το αδελφό διαστημικό σκάφος Voyager 2, θα συμπληρώσουν το 2027 τα 50ά τους «γενέθλια», έχοντας γράψει ιστορία στην εξερεύνηση του Διαστήματος
Το διαστημικό σκάφος Voyager 1 της NASA αναμένεται να επιτύχει τον Νοέμβριο του 2026 άλλο ένα ιστορικό ορόσημο: Θα βρεθεί σε απόσταση μίας «ημέρας φωτός» από τη Γη.
Η απόσταση αυτή, περίπου 26 δισ. χιλιόμετρα, σημαίνει ότι το φως -όπως και οποιοδήποτε σήμα ταξιδεύει με την ταχύτητά του- θα χρειαστεί 24 ώρες για να φτάσει στο σκάφος και άλλη μία ημέρα για να σταλεί από εκεί η απάντηση.
Η καθυστέρηση αυτή αποτυπώνει την τεράστια απόσταση που έχει πλέον διανύσει το Voyager 1.
Εκτοξευμένο το 1977, το σκάφος απομακρύνεται συνεχώς από τη Γη με ταχύτητα άνω των 61.000 χλμ./ώρα και, χωρίς καμία τροχιακή διόρθωση από τότε, έχει εισέλθει στον μεσοαστρικό χώρο, πέρα από την ηλιόσφαιρα -τη μαγνητική «φούσκα» του Ήλιου.
Μαζί με το αδελφό Voyager 2 είναι τα μόνα επιχειρησιακά σκάφη που εξερευνούν αυτή την περιοχή, χρησιμοποιώντας τα εναπομείναντα όργανά τους για να συλλέγουν πρωτογενή επιστημονικά δεδομένα.
H διατήρηση επικοινωνίας με τόσο απομακρυσμένα σκάφη αποτελεί επίπονη διαδικασία. Το Voyager 1 εκπέμπει δεδομένα με ταχύτητα μόλις 160 bits ανά δευτερόλεπτο, αντίστοιχη με παλιό dial-up internet, καθώς η απόσταση εξασθενεί δραστικά το σήμα του.
Για να ληφθούν τα δεδομένα αυτά χρειάζονται πολλαπλές κεραίες βαθιού διαστήματος, ενώ η ομάδα της NASA ενημερώνεται σε αραιά χρονικά διαστήματα για την κατάσταση του σκάφους.
Η συνέχιση της αποστολής απαιτεί δύσκολες επιλογές. Η NASA έχει απενεργοποιήσει αρκετά συστήματα και όργανα ώστε να εξοικονομήσει ισχύ, να διατηρήσει τα σκάφη θερμά και να μπορούν οι κεραίες του να παραμένουν ευθυγραμμισμένες και να στοχεύουν τη Γη.
Παρά τους περιορισμούς, τα δύο Voyager εξακολουθούν να εκπλήσσουν. Το Voyager 2 δεν θα φτάσει σε απόσταση μίας ημέρας φωτός πριν από το 2035, πιθανότατα πέρα από το όριο της επιχειρησιακής ζωής του· ωστόσο, και τα δύο σκάφη συνεχίζουν να λειτουργούν καθημερινά, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ μακροβιότητας.
Η ομάδα της NASA εργάζεται ώστε και τα δύο να φτάσουν τα 50ά τους «γενέθλια» το 2027, μια αξιοσημείωτη επιτυχία για τα παλαιότερα λειτουργικά σκάφη στην ιστορία της εξερεύνησης του Διαστήματος.
Fun fact.— Massimo (@Rainmaker1973) October 22, 2025
Voyager 1, currently over 15 billions miles away (roughly 2.5 light hours), still operates using 69 KB of memory, 8 track tape and Fortran code written in 1977. pic.twitter.com/RD4aIlzRR7
