Το Voyager 1 έτοιμο να ξαναγράψει ιστορία, το 2026 θα φτάσει σε απόσταση μίας «ημέρας φωτός» από τη Γη
ΚΟΣΜΟΣ
NASA Διάστημα

Το Voyager 1 έτοιμο να ξαναγράψει ιστορία, το 2026 θα φτάσει σε απόσταση μίας «ημέρας φωτός» από τη Γη

Το Voyager 1,  μαζί με το αδελφό διαστημικό σκάφος Voyager 2, θα συμπληρώσουν  το 2027  τα 50ά τους «γενέθλια», έχοντας γράψει ιστορία στην εξερεύνηση του Διαστήματος 

Το Voyager 1 έτοιμο να ξαναγράψει ιστορία, το 2026 θα φτάσει σε απόσταση μίας «ημέρας φωτός» από τη Γη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το διαστημικό σκάφος Voyager 1 της NASA αναμένεται να επιτύχει τον Νοέμβριο του 2026 άλλο ένα ιστορικό ορόσημο: Θα βρεθεί σε απόσταση μίας «ημέρας φωτός» από τη Γη.

Η απόσταση αυτή, περίπου 26 δισ. χιλιόμετρα, σημαίνει ότι το φως -όπως και οποιοδήποτε σήμα ταξιδεύει με την ταχύτητά του- θα χρειαστεί 24 ώρες για να φτάσει στο σκάφος και άλλη μία ημέρα για να σταλεί από εκεί η απάντηση.

Η καθυστέρηση αυτή αποτυπώνει την τεράστια απόσταση που έχει πλέον διανύσει το Voyager 1.

Εκτοξευμένο το 1977, το σκάφος απομακρύνεται συνεχώς από τη Γη με ταχύτητα άνω των 61.000 χλμ./ώρα και, χωρίς καμία τροχιακή διόρθωση από τότε, έχει εισέλθει στον μεσοαστρικό χώρο, πέρα από την ηλιόσφαιρα -τη μαγνητική «φούσκα» του Ήλιου.

Μαζί με το αδελφό Voyager 2 είναι τα μόνα επιχειρησιακά σκάφη που εξερευνούν αυτή την περιοχή, χρησιμοποιώντας τα εναπομείναντα όργανά τους για να συλλέγουν πρωτογενή επιστημονικά δεδομένα.

H διατήρηση επικοινωνίας με τόσο απομακρυσμένα σκάφη αποτελεί επίπονη διαδικασία. Το Voyager 1 εκπέμπει δεδομένα με ταχύτητα μόλις 160 bits ανά δευτερόλεπτο, αντίστοιχη με παλιό dial-up internet, καθώς η απόσταση εξασθενεί δραστικά το σήμα του.

Κλείσιμο
Για να ληφθούν τα δεδομένα αυτά χρειάζονται πολλαπλές κεραίες βαθιού διαστήματος, ενώ η ομάδα της NASA ενημερώνεται σε αραιά χρονικά διαστήματα για την κατάσταση του σκάφους.

Η συνέχιση της αποστολής απαιτεί δύσκολες επιλογές. Η NASA έχει απενεργοποιήσει αρκετά συστήματα και όργανα ώστε να εξοικονομήσει ισχύ, να διατηρήσει τα σκάφη θερμά και να μπορούν οι κεραίες του να παραμένουν ευθυγραμμισμένες και να στοχεύουν τη Γη.

Παρά τους περιορισμούς, τα δύο Voyager εξακολουθούν να εκπλήσσουν. Το Voyager 2 δεν θα φτάσει σε απόσταση μίας ημέρας φωτός πριν από το 2035, πιθανότατα πέρα από το όριο της επιχειρησιακής ζωής του· ωστόσο, και τα δύο σκάφη συνεχίζουν να λειτουργούν καθημερινά, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ μακροβιότητας.

Η ομάδα της NASA εργάζεται ώστε και τα δύο να φτάσουν τα 50ά τους «γενέθλια» το 2027, μια αξιοσημείωτη επιτυχία για τα παλαιότερα λειτουργικά σκάφη στην ιστορία της εξερεύνησης του Διαστήματος.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης