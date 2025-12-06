Η Κέιτι Πέρι ανέβασε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες με τον Τζάστιν Τριντό ως ζευγάρι - Το ταξίδι τους στην Ιαπωνία
Η Κέιτι Πέρι ανέβασε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες με τον Τζάστιν Τριντό ως ζευγάρι - Το ταξίδι τους στην Ιαπωνία
«Στιγμές από την περιοδεία στο Τόκιο και άλλα» έγραφε στη λεζάντα των φωτογραφιών η τραγουδίστρια
Η Κέιτι Πέρι μοιράστηκε τις πρώτες της φωτογραφίες με τον Τζάστιν Τριντό στο Instagram από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία, λίγες ημέρες μετά το πρώτο τους διπλωματικό ραντεβού ως ζευγάρι. Οι δύο τους συναντήθηκαν με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, και τη σύζυγό του, Γιούκο, για μεσημεριανό γεύμα.
Το Σάββατο (6/12), η ποπ σταρ μοιράστηκε έναν καρουζέλ φωτογραφιών και βίντεο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, συνοδευόμενο από την λεζάντα: «Στιγμές από την περιοδεία στο Τόκιο και άλλα».
Στα τέλη Οκτωβρίου, το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του, όταν εμφανίστηκε μαζί, βγαίνοντας από το καμπαρέ Le Crazy Horse στο Παρίσι για τα γενέθλια της Πέρι.
Η Πέρι είχε ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον Βρετανό ηθοποιό Όρλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει μία πεντάχρονη κόρη, την Ντέιζι Ντοβ Μπλουμ, την 4η Ιουλίου.
Από την άλλη, ο Τριντό είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του από την επί 18 χρόνια σύζυγό του, πρώην μοντέλο και τηλεπαρουσιάστρια Σοφί Γκρεγκουάρ, τον Αύγουστο του 2023. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005 και έχουν τρία παιδιά.
Δείτε την ανάρτησή της:
