Τραγωδία στη Γαλλία: Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο κοντά στα σύνορα με την Ελβετία
Ανήλικος ένα από τα θύματα, μόλις 18 ετών οι άλλοι τρεις - Επρόκειτο για δύο ζευγάρια που θα ταξίδευαν προς το Παρίσι
Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι που διέμεναν στην Ελβετία, δύο άνδρες, εκ των οποίων ένας 16χρονος, και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην κεντροανατολική Γαλλία όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο.
Εκτός από τον ανήλικο, τα άλλα θύματα του τροχαίου που σημειώθηκε στην πόλη Κολόνζ, στην περιοχή των συνόρων με την Ελβετία, ήταν όλα 18 ετών, μεταξύ των οποίων ο οδηγός.
Οι νέοι, που ήταν δύο ζευγάρια, «όλοι πορτογαλικής εθνικότητας με διεύθυνση κατοικίας στην Ελβετία», επρόκειτο να ταξιδέψουν για το Παρίσι.
Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της έρευνας, «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη που να υποδηλώνει ότι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα. Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά. Παρά την παρέμβαση των πυροσβεστών, διαπιστώθηκε ότι όλοι επιβαίνοντες ήταν νεκροί.
