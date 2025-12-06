Τραγωδία στη Γαλλία: Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο κοντά στα σύνορα με την Ελβετία

Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι που διέμεναν στην Ελβετία,, σκοτώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην κεντροανατολική Γαλλία όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο.Εκτός από τον ανήλικο, τα άλλα θύματα του τροχαίου που σημειώθηκε στην πόλη Κολόνζ, στην περιοχή των συνόρων με την Ελβετία, ήταν όλα 18 ετών, μεταξύ των οποίων ο οδηγός.Οι νέοι, που ήταν δύο ζευγάρια, «όλοι πορτογαλικής εθνικότητας με διεύθυνση κατοικίας στην Ελβετία», επρόκειτο να ταξιδέψουν για το Παρίσι.Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της έρευνας, «», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία.Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα. Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά. Παρά την παρέμβαση των πυροσβεστών, διαπιστώθηκε ότι όλοι επιβαίνοντες ήταν νεκροί.