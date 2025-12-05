Ο Τζέι Ντι Βανς απαντά στις φήμες για τον γάμο του: Είναι πιο ισχυρός από ποτέ

Η φημολογία για κρίση στον γάμο τους άρχισε να κυκλοφορεί μετά την εμφάνιση της συζύγου του χωρίς το δαχτυλίδι της, όταν επισκέφτηκε στρατιωτική βάση μαζί με την Μελάνια Τραμπ