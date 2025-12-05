Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Ο Τζέι Ντι Βανς απαντά στις φήμες για τον γάμο του: Είναι πιο ισχυρός από ποτέ
Η φημολογία για κρίση στον γάμο τους άρχισε να κυκλοφορεί μετά την εμφάνιση της συζύγου του χωρίς το δαχτυλίδι της, όταν επισκέφτηκε στρατιωτική βάση μαζί με την Μελάνια Τραμπ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η σύζυγός του Ούσα Βανς, σχολίασαν με χιούμορ τις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από τον γάμο τους, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα.
«Πιστεύω ότι το βρίσκουμε κάπως διασκεδαστικό» δήλωσε ο Βανς, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο NBC News, για το αν ήταν εκνευρισμένος από τις τελευταίες επικρίσεις που αφορούσαν την Ούσα Βανς και το γεγονός ότι εθεάθη χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου της. «Όπως σε κάθε πτυχή της ζωής, παίρνεις το καλό με το κακό» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
Η φημολογία άρχισε να κυκλοφορεί μετά την εμφάνιση της Ούσα Βανς χωρίς το δαχτυλίδι της, όταν επισκέφτηκε στρατιωτική βάση μαζί με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.
«Δεν νομίζω ότι μας έχει επηρεάσει» δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι το βλέπει με χιούμορ. «Είναι αστείο και το διασκεδάζουμε» είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος διηγήθηκε μάλιστα μια πρόσφατη ιστορία όταν η Ούσα είχε ξεχάσει για άλλη μία φορά τα δαχτυλίδια της. Όταν το συνειδητοποίησε, της είπε να μην ανησυχεί και να μην επιστρέψει για να το πάρει. «Άφησέ τους να το συζητούν. Δεν αξίζει να πάμε πίσω για να τα πάρουμε» της είπε.
Από την πλευρά της, η Ούσα Βανς δείχνει να το αντιμετωπίζει με ηρεμία, ενώ ο Βανς εξήγησε ότι η οικογένειά τους είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις θυσίες που συνεπάγεται η δημόσια ζωή. «Υπάρχουν σίγουρα τρόποι που είναι δύσκολοι για την οικογένεια» παραδέχτηκε, «αλλά είναι κάτι που υπογράψαμε και το δεχόμαστε». «Ο γάμος μας είναι πιο δυνατός από ποτέ».
