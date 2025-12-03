Σήμερα στις Βρυξέλλες, μετά θα πάει στις ΗΠΑ στενός συνεργάτης του Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Ο Ρουστέμ Ουμέροφ θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Τραμπ, σύμφωνα με ενημέρωση του Ζελένσκι
Ο υψηλόβαθμος διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ θα έχει σήμερα συνομιλίες στις Βρυξέλλες με συμβούλους εθνικής ασφαλείας Ευρωπαίων ηγετών και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ για να συναντηθεί με εκπροσώπους του Τραμπ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Ουκρανοί εκπρόσωποι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη για το τι είναι γνωστό μετά τις επαφές που είχε χθες η αμερικανική πλευρά στη Μόσχα, και θα συζητήσουν επίσης το ευρωπαϊκό τμήμα της απαραίτητης αρχιτεκτονικής ασφαλείας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα social media.
«Όπως πάντα, η Ουκρανία θα εργαστεί με εποικοδομητικό τρόπο στην αναζήτηση μιας πραγματικής ειρήνης», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.
Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση δήλωσε νωρίτερα στο Reuters πως ο Ρουστέμ Ουμέροφ αναμένεται να έχει συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες σήμερα και μπορεί στη συνέχεια να μεταβεί στις ΗΠΑ για συναντήσεις.
Η πηγή δήλωσε επίσης πως ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο έπειτα από ένα ταξίδι στην Ευρώπη, όπου επισκέφθηκε το Παρίσι και το Δουβλίνο.
Μετά την επίσκεψη στις Βρυξέλλες, ο Ουμέροφ και ο Αντρίι Χνάτοφ, αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανιας, θα αρχίσουν ετοιμασίες για μια συνάντηση με απεσταλμένους του Τραμπ στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.
«Αυτός είναι ο συνεχιζόμενος συντονισμός μας με εταίρους, και διασφαλίζουμε πως η διαπραγματευτική διαδικασία είναι πλήρως ενεργή», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων που διέρρευσε προκάλεσε ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που είπαν ότι υποκύπτει στις κύριες απαιτήσεις της Μόσχας σχετικά με το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο από τη Ρωσία του ενός πέμπτου του εδάφους της Ουκρανίας και τη μείωση του στρατού της Ουκρανίας.
Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρουσίασαν στη συνέχεια αντιπρόταση και, σε συνομιλίες στη Γενεύη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου. Λεπτομέρειες αυτών των συνομιλιών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
Rustem Umerov reported on preparations for today’s meetings in Brussels with the national security advisors to European leaders. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will be joined at these meetings by Chief of the General Staff Andrii Hnatov.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025
