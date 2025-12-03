Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Το άνοιγμα των συνόρων με την Αρμενία, που είναι κλειστά από τη δεκαετία του ’90, εξετάζει η Τουρκία
Το άνοιγμα των συνόρων με την Αρμενία, που είναι κλειστά από τη δεκαετία του ’90, εξετάζει η Τουρκία
Τυχόν επισημοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν θα συμβάλει στη σταθεροποίηση μιας περιοχής που αποτελεί ζωτικό σταυροδρόμι για τους αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κεντρική Ασία και την Ευρώπη
Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει τα χερσαία σύνορά της με την Αρμενία τους επόμενους έξι μήνες, σύμφωνα με πηγές καλά ενημερωμένες για το θέμα, καταργώντας έτσι το τελευταίο κλειστό σύνορο της Ευρώπης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και ανοίγοντας το δρόμο για την αναβίωση του εμπορίου στον Καύκασο.
Η Τουρκία έκλεισε τα σύνορα το 1993 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον σύμμαχό της Αζερμπαϊτζάν στον πόλεμο με την Αρμενία για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η ορεινή περιοχή χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα στον Νότιο Καύκασο αποσχίστηκε από το Αζερμπαϊτζάν αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, πυροδοτώντας δεκαετίες συγκρούσεων. Νωρίτερα φέτος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε κοινή δήλωση ειρήνης με τους ηγέτες της Αρμενίας και του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν, επιδιώκοντας τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Η διπλωματική πρόοδος με το Αζερμπαϊτζάν και η επαναλειτουργία των συνόρων με την Τουρκία θα δώσουν σημαντική ώθηση στον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εκλογές του Ιουνίου. Εάν κερδίσει μια νέα θητεία, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Πασινιάν και να επισημοποιήσει μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με άτομα που είναι άμεσα εξοικειωμένα με την αποψύξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Μόνο μετά από αυτό, η Τουρκία θα μπορούσε να διορίσει πρέσβη στην Αρμενία για να αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις, ανέφεραν.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Η Τουρκία έκλεισε τα σύνορα το 1993 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον σύμμαχό της Αζερμπαϊτζάν στον πόλεμο με την Αρμενία για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η ορεινή περιοχή χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα στον Νότιο Καύκασο αποσχίστηκε από το Αζερμπαϊτζάν αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, πυροδοτώντας δεκαετίες συγκρούσεων. Νωρίτερα φέτος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε κοινή δήλωση ειρήνης με τους ηγέτες της Αρμενίας και του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν, επιδιώκοντας τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Η διπλωματική πρόοδος με το Αζερμπαϊτζάν και η επαναλειτουργία των συνόρων με την Τουρκία θα δώσουν σημαντική ώθηση στον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εκλογές του Ιουνίου. Εάν κερδίσει μια νέα θητεία, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Πασινιάν και να επισημοποιήσει μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με άτομα που είναι άμεσα εξοικειωμένα με την αποψύξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Μόνο μετά από αυτό, η Τουρκία θα μπορούσε να διορίσει πρέσβη στην Αρμενία για να αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις, ανέφεραν.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα