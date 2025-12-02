Αθώος δηλώνει ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Ο δικαστής διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση, χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, ένα εκ των οποίων απεβίωσε, δήλωσε σήμερα αθώος κατά την ακρόασή του από δικαστή, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ραχμανουλά Λακανουάλ – ένας 29χρονος Αφγανός που τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του στον τόπο της επίθεσης στις 26 Νοεμβρίου – υποστήριξε πως είναι αθώος, μέσω βιντεοσύνδεσης από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο οποίο παραμένει φρουρούμενος.

Ο δικαστής διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση, χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, και όρισε την επόμενη ακρόαση στις 14 Ιανουαρίου.


Σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο δράστης φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» στα αραβικά, προτού αρχίσει να πυροβολεί. Μια εθνοφρουρός, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη διακομιδή της σε νοσοκομείο. Ένας 24χρονος συνάδελφός της, ο Άντριου Γουλφ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Με αφορμή την επίθεση αυτή στην Ουάσινγκτον, ξέσπασε διαμάχη μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Ο Ραχμανουλά Λακανουάλ είναι αφγανός πρόσφυγας που είχε υπηρετήσει στις τάξεις των ειδικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν κι είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA. Εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την εσπευσμένη, χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, στο πλαίσιο επιχείρησης εσπευσμένης απομάκρυνσης Αφγανών που συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς στον πόλεμο εναντίον των Ταλιμπάν.

Η αίτηση χορήγησης ασύλου είχε υποβληθεί επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, αλλά εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιρρίπτουν ακέραιη την ευθύνη στην κυβέρνηση Μπάιντεν, τονίζοντας πως δεν επαλήθευσε το ποινικό μητρώο του Αφγανού.

